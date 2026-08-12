“전기차 사겠다”… 1시간 만에 동난 제주 전기차 보조금

승용차 870대·화물차 500대 보조금 신청 폭주

승용차도 12일 접수 마감… 연초 목표 6300대 넘어

이미지 확대 제주도는 지난 6일부터 시작한 ‘2026년 하반기 전기자동차 민간 보급사업’의 승용·화물차 신청을 조기 마감한다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 하반기 전기차 보조금, 접수 1시간 만에 초과

전기화물차 예산 범위 넘겨 조기 마감

승용차는 12일까지 신청 뒤 접수 종료

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“기름값 부담이 얼마나 컸으면…”제주에서 하반기 전기차 보조금 신청이 접수를 시작한 지 불과 1시간 만에 준비 물량을 넘어설 만큼 몰렸다. 전기화물차는 이미 접수가 마감됐고, 승용차도 12일을 끝으로 신청을 받지 않는다.제주도는 지난 6일부터 시작한 ‘2026년 하반기 전기자동차 민간 보급사업’의 승용·화물차 신청을 조기 마감한다고 12일 밝혔다.이번 하반기 보급 물량은 승용 1200대, 화물 400대 등 모두 1600대다. 상반기 보급 물량 5161대에 이어 추가 재원을 확보해 마련한 물량이다.하지만 신청 열기는 공급량을 훌쩍 넘어섰다. 승용차는 지난 6일 오후 접수를 시작한 지 1시간 만에 신청 대수가 870대를 돌파했다. 다음 날 접수를 시작한 전기화물차 역시 1시간 만에 500대를 넘어섰다.도는 출고 지연이나 신청 취소 등에 대비해 실제 공고 물량보다 많은 승용 1500대, 화물 500대까지 신청을 받기로 했다. 그러나 전기화물차 신청이 예산 범위를 넘어서면서 7일 오후 6시 접수를 마감했다.승용차는 12일까지 신청을 받은 뒤 접수를 종료한다.올해 상·하반기 전기차 보급 물량을 합치면 약 6800대로, 당초 연초 목표인 6300대보다 500대가량 많다. 지난해 연간 보급 실적 약 5534대와 비교해도 큰 폭으로 늘어난 규모다.김남진 도 혁신산업국장은 “연초 목표를 웃도는 물량이 모두 소진될 만큼 전기차 전환을 향한 도민의 관심이 높다”며 “신청 마감으로 인한 혼선을 줄이도록 신속히 안내하고, 늘어나는 수요에 맞춰 보급 방안을 면밀히 검토하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자