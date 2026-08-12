경북 경주에 전국 축구 유망주 모인다…국제 대회도 잇단 개최

세줄 요약 전국 800여 팀 참가, 경주 전역서 유소년 대회 개최

교통·위생·환경정비 지원, 경기 운영 만전 준비

10월 국제대회 예정, 해외 7개국 선수단 경주 방문

이미지 확대 경북 경주에서 열린 화랑대기 전국 유소년 축구대회에서 선수들이 경합을 벌이고 있다. 경주시 제공

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경북 경주에서 전국 축구 유망주들이 모여 경합을 벌인다.경주시는 오는 28일부터 다음 달 12일까지 ‘2026 화랑대기 전국 유소년 축구대회’를 개최한다고 12일 밝혔다. 대한축구협회가 주최하고 경주시와 경주시축구협회가 주관하는 이번 대회에는 전국 800여팀에서 선수와 관계자 등 1만 5000여명이 참가한다.경기는 시민운동장과 스마트에어돔, 축구공원, 알천축구장 등 경주 전역에서 펼쳐진다. 연습구장으로는 안강·건천·외동·감포·화랑마을 축구장과 형산강체육공원 등을 활용한다.대회는 1·2주차로 나눠 진행한다. 1주차는 28일부터 다음 달 3일까지, 2주차는 9월 6일부터 12일까지 열린다. 16일간 경기가 열리면서 대규모 선수단과 학부모, 대회 관계자들이 경주에 머물러 숙박과 음식점 등 지역 상권도 활성화될 것으로 기대된다.시는 원활한 대회 운영을 위해 경기장과 행사장 주변 교통대책을 마련하고, 식당·공중위생업소 점검과 경기장 주변 환경정비에 나선다. 또 경기장과 연습구장 시설을 점검하고, 이동식 화장실과 급수시설 등을 지원해 경기와 훈련에 불편이 없도록 할 계획이다.전국 대회에 이어 국제 경기도 개최될 예정이다. 10월에는 ‘화랑대기 국제 유소년 축구대회’를 개최해 국내 12개 팀 300명과 해외 7개국 18개 팀 450명 등 30개 팀 750여명이 참가할 예정이다. 해외에서는 포르투갈과 브라질, 미국, 일본, 중국, 태국, 말레이시아 선수단이 경주를 찾는다.주낙영 시장은 “전국에서 경주를 찾는 선수들이 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 경기 운영과 안전관리에 최선을 다하겠다”며 “화랑대기가 선수와 가족 모두에게 좋은 추억을 남기는 축제가 되도록 준비하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자