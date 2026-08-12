강원도 고성서 북한 탄도미사일 추정 물체 목격

세줄 요약 강원 고성서 탄도미사일 추정 물체 목격

관광객, 북한 방향 동해상 비행 흔적 진술

합참·일본 방위성도 발사 사실 포착

이미지 확대 강원 고성군 공현진서 목격한 北 탄도미사일 추정 물체. 연합뉴스

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12일 오전 강원 고성군에서 북한이 동해상으로 발사한 탄도미사일로 추정되는 물체가 목격됐다.관광객 박모씨는 이날 오전 6시 1분쯤 고성군 죽왕면 공현진 해변 인근을 산책하던 중 북한 방향에서 동해 쪽으로 날아가는 물체를 봤다.박씨는 언론과의 통화에서 “하늘을 가로질러 날아가는 물체를 봤는데, 비행기에서 생기는 구름과는 모양이 달랐다”며 “미사일이 날아가는 것처럼 연기가 길게 이어졌다”고 말했다.이어 “북한 방향에서 동해 쪽으로 날아온 것처럼 보였다”며 “소음 등은 없었다”고 당시 상황을 전했다.앞서 합참은 이날 오전 6시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일을 포착했다고 밝혔다. 북한 원산 일대와 강원 고성군 공현진은 직선거리로 약 130㎞ 떨어져 있다.일본 방위성도 이날 북한에서 탄도미사일로 보이는 물체가 발사됐으며, 자국 배타적 경제수역(EEZ) 바깥쪽에 낙하한 것으로 추정된다고 발표했다.고성 김정호 기자