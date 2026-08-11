사회 [포토] 국외 거주 독립유공자 후손, 서대문형무소 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/11/20260811800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-11 17:45 입력 2026-08-11 17:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손들이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 대형 태극기 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손들이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손들이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손들이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 이미지 확대 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손들이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다. 2026.8.11 연합뉴스 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국외 거주 독립유공자 후손의 한국 방문은 누가 초청했는가? 국가보훈부 서대문형무소