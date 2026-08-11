[포토] 저수지 바닥 ‘쩍쩍’

세줄 요약 폭염·가뭄 피해 1845.8㏊로 확대

단감·벼 중심으로 농작물 피해 심화

17개 시군 가뭄 단계 진입, 3곳 심각

1 / 7 이미지 확대 한없이 길어지는 가뭄…갈라진 저수지 경남 밀양에 폭염·가뭄이 장기화되고 있는 11일 밀양시 초동면 봉황리 와지저수지 바닥이 메마른 채 갈라져 있다. 2026.8.11 뉴스1

이미지 확대 비는 없고…저수지 바닥은 쩍쩍 경남 밀양에 폭염·가뭄이 장기화되고 있는 11일 밀양시 초동면 봉황리 와지저수지 바닥이 메마른 채 갈라져 있다. 2026.8.11 뉴스1

이미지 확대 말라버린 저수지에 몰려든 백로떼 11일 오전 연일 기록적인 폭염과 가뭄으로 경남 남해군 이동면 인근에 위치한 저수지가 바닥을 드러내자 백로떼가 몰려들어 먹이사냥을 하고 있다. 2026.08.11. 뉴시스

이미지 확대 타들어 가는 벼 가뭄이 이어지고 있는 11일 대구 북구 도남저수지 인근 논밭이 메말라 벼가 누렇게 변해 있다. 2026.8.11 연합뉴스

이미지 확대 가뭄 이어지는 농가…급수작업 가뭄이 이어지는 11일 오전 경남 김해시 진례면에서 관계자가 급수차를 이용해 호스로 물을 뿌리고 있다. 2026.8.11 경남도 제공

이미지 확대 바닥 드러낸 울산 대곡댐 상류 11일 울산 상수원인 울주군 두동면 대곡댐 상류 지역이 가뭄으로 인해 바닥을 드러내고 있다. 이날 기준 대곡댐의 저수율은 3.9%를 기록하고 있다. 2026.8.11 연합뉴스

이미지 확대 바싹 바른 저수지가뭄이 이어지고 있는 11일 대구 북구 도남저수지가 가뭄으로 바닥이 드러난 가운데 농민들이 물을 끌어오기 위해 양수기를 설치해 놓은 모습. 2026.8.11 연합뉴스

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올여름 기록적인 폭염과 가뭄으로 인한 경남지역 농작물 피해가 갈수록 커진다.11일 경남도에 따르면 올여름들어 현재까지 도내 농경지 1천845.8㏊에서 폭염·가뭄피해가 발생한 것으로 집계했다.단감 1천121㏊, 벼 540.4㏊, 배 33㏊ 순으로 폭염·가뭄피해가 컸다.창원시·진주시·사천시·김해시·밀양시·함안군 등 단감 과수원에서 강한 일사로 햇볕 데임(일소)이나 물 부족으로 단감이 쪼그라들고 크기가 작아지는 피해가 났다.하동군·창녕군·거창군·합천군 등 논에서 물이 부족해 벼잎이 마르거나 간척지에 심은 벼는 염해 피해가 생겨 말라 죽었다.진주시 등 배 과수원에서는 배가 물러지고 껍질이 갈라지는 열과(裂果) 피해가 생겼다.콩(28㏊), 고추(15㏊) 등 밭작물도 물이 부족해 잎마름 현상이 발생했다.도와 한국농어촌공사는 낙동강 물을 끌어와 저수지에 채우거나 하천물과 지하수를 논밭에 직접 공급해 농업용수를 공급하고 신규 관정 개발에 착수했다.또 산불진화차량, 소방차를 농업용수 비상급수용으로 전환하고 하천 수위가 낮아 취수가 어려우면 하천 바닥을 굴착해 농업용수 확보에 나섰다.남부권에 6월 말부터 7월 중순 사이 비가 거의 내리지 않는 ‘마른장마’가 이어지며 한여름이 되자 경남 곳곳에서 농업용 저수지가 말랐다.농업용수 가뭄 단계는 관심(30년 평년 대비 저수율 70% 이하·약한 가뭄)·주의(60% 이하·보통 가뭄)·경계(50% 이하·심한 가뭄)·심각(40% 이하·극심한 가뭄) 등 4단계로 나뉜다.경남 18개 시군 중 함양군을 제외한 17개 시군이 농업용수 가뭄 단계에 진입했고, 밀양시·함안군·거제시는 가뭄 심각 단계다.전국에서 농업용수 가뭄이 심각 단계인 지역은 현재 이들 3개 시군뿐이다.11일 기준으로 함안군 농업용수 저수율은 26.2%로 평년(67.1%) 기준 39%, 거제시 농업용수 저수율은 29.8%로 평년(79.8%) 기준 37.3%까지 떨어졌다.밀양시 농업용수 저수율은 25.9%로 평년(74.8%) 기준 34.6%에 불과하다.경남 18개 시군 농업용수 평균 저수율은 34.1%로 평년(71.3%) 대비 47.8%에 머문다.창원시·진주시·김해시·양산시·의령군·창녕군·하동군·산청군·합천군 등 9개 시군은 경계, 통영시·사천시·고성군·남해군·거창군 등 5개 시군은 주의 단계다.온라인뉴스부