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서울 가양동 아파트 2명 사망…뇌병변 장애인 母와 아들

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-08-11 19:07
입력 2026-08-11 18:25

화단서 60대·30대 숨진 채
이웃집 주민 1명은 연기 흡입

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가양동 아파트 화재, 치솟는 연기
가양동 아파트 화재, 치솟는 연기 11일 오후 4시 55분쯤 서울 강서구 가양동의 아파트 15층 한 세대에서 화재가 발생해 화염과 함께 연기가 치솟고 있다. 소방 당국은 오후 5시 19분쯤 큰 불길을 잡았다. 2026.8.11 연합뉴스(독자 제공)


11일 오후 4시 55분쯤 서울 강서구 가양동 아파트 15층 한 세대에서 불이나2명이 숨지고 1명이 다쳤다.

아파트 화단에서 발견된 사망자 2명은 불이 시작된 세대에 거주하던 주민들이며, 추락한 것으로 추정됐다.

사망자들은 61세 뇌병변 장애인 여성 및 38세 남성이며 이들은 모자 관계로 파악됐다.

불이 난 세대 옆집에 살던 주민 63세 여성은 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다.

소방 당국은 장비 25대와 인력 87명을 투입해 약 20분 만인 오후 5시 19분쯤 큰 불길을 잡고, 오후 6시 8분께 완전히 불을 껐다. 이 불로 주민 등 40명이 스스로 대피하고 불이 시작된 세대가 전소됐다.



소방 당국은 발화 원인과 구체적인 피해 상황을 조사할 방침이다.

권윤희 기자
세줄 요약
  • 가양동 아파트 15층 화재로 모자 2명 사망
  • 화단서 발견된 두 사람, 추락 가능성 제기
  • 이웃 1명 연기 흡입, 주민 40명 대피
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