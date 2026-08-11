청년 자립·일자리 창출, 확장하는 ‘대전형 공공 일자리’

대전 공공시설 활용한 다온카페 1호점 개소

지난해 꿈돌이 호두과자도 청년 주도로 개발

이미지 확대 허태정 대전시장이 11일 대전형 공공 일자리 사업으로 추진한 다온카페 1호점 개소식에서 바리스타로 나서 커피를 만들고 있다. 대전시 제공

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청년 자립 지원과 일자리 창출 등을 위한 ‘대전형 공공 일자리’가 확대되고 있다.11일 갑천 생태 호수공원 커뮤니티센터 1층에서는 허태정 대전시장과 시민 등 300여 명이 참석한 가운데 청년자활사업단이 운영하는 ‘다(茶)온카페’ 1호점 개소식이 열렸다. 다온카페는 민선 9기 지역 상생형 공공 청년자활 일자리 모델의 첫 사례로, 공공시설에 카페를 조성해 청년자활사업 참여자들이 운영하게 된다. 청년에게는 자립 기반을, 시민에게는 휴식 공간을 제공한다는 취지도 있다. 다온카페는 서구 지역자활센터 참여자 9명이 참여해 고객 응대와 음료 제조, 매장 관리 등 실무 경험을 통해 취업·창업 역량을 쌓을 계획이다. 커피·디저트와 대전의 역사와 문화를 담은 ‘송시열차·목련차·시민건강차’ 등 지역 대표 차(茶)와 다양한 지역 기념품을 판매해 도시브랜드 홍보 거점 역할도 수행하게 된다.지난해 대전시가 출시한 꿈돌이 호두과자 판매도 청년자활사업단이 맡고 있다. 특히 꿈돌이 호두과자는 청년이 상품 기획부터 제작·판매까지 주도하며 지역 특화 브랜드로 평가받는다. 지난해 8월 출시 이후 5개월 만에 누적 매출 2억 8000만 원을 돌파하기도 했다. 더욱이 소비자가 제품을 구매할 때마다 자립기금이 적립돼 단순 먹거리를 넘어 청년의 자립을 지원한다는 의미를 더하게 된다.허태정 대전시장은 “청년이 희망을 키우는 일터이자 시민의 휴식·소통 공간이 되는 지역 상생 모델을 지속해 확대할 계획”이라며 “시민의 선한 소비가 청년의 자립을 지원하고 함께 성장하는 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자