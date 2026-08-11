경산 아파트 방화 피해자 50대 여성 숨져…사망자 4명으로 늘어

세줄 요약 경산 아파트 관리사무소 방화 사망자 4명으로 증가

화상 치료받던 50대 여성 19일 만에 추가 사망

피의자 전신화상 치료 중, 대면 조사 미뤄짐

이미지 확대 ‘방화 추정’ 통제된 아파트 관리사무소 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난달 발생한 경북 경산시 아파트 관리실 방화로 화상을 입고 치료를 받아오던 50대 여성이 사건 발생 19일 만에 사망했다.이로써 이번 사건 사망 피해자는 모두 4명으로 늘었다.11일 경찰 등에 따르면 이날 오전 대구 한 화상 전문병원에서 치료받던 피해자 50대 여성이 숨졌다.경산 아파트 관리사무소 방화 사건은 지난달 23일 오전 아파트 입주민 류모(70대)씨가 관리사무소에 가연성 물질을 뿌리고 불을 질러 4명이 숨지고 피의자 본인을 포함해 4명이 다친 사건이다.피의자인 류씨는 전신화상 치료를 받고 있으며 의식은 있으나 경찰 조사를 받을 상태는 아닌 것으로 파악됐다.경찰은 피의자의 상태가 호전되는 대로 대면 조사에 나설 방침이다.경산 김상화 기자