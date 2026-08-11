전남광주통합교육청, 598명 대규모 인사 단행

세줄 요약 9월 1일 자 정기 인사 598명 단행

전남 433명·광주 165명 인력 재배치

통합 교육 체제 안착과 현장 혁신 추진

이미지 확대 전남광주통합특별시교육청.

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전남광주통합특별시교육청은 11일, 교육 현장의 혁신을 가속화하고 통합 교육 체제의 안정적 정착을 위해 교원 및 교육전문직원 598명에 대한 9월 1일 자 정기 인사를 단행했다.인사 규모는 전남 433명, 광주 165명 등 총 598명에 달한다. 직급별로는 학교 현장을 진두지휘할 교장 및 원장 215명(전남 160명·광주 55명)과 교감 및 원감 141명(전남 95명·광주 46명)이 새 자리를 찾았다.교육 정책의 기틀을 닦는 교육전문직원의 이동도 눈에 띈다. 장학관 및 교육연구관 56명(전남 30명·광주 26명)과 장학사 및 교육연구사 91명(전남 53명·광주 38명)이 승진 및 전직·전보 명단에 이름을 올렸다. 아울러 미래 세대 교육을 담당할 교사 95명이 새롭게 임용됐다.학교급별 배치 현황을 살펴보면 유치원 32명, 초등 311명, 중등 255명으로 집계됐다. 교육청 관계자는 이번 인사가 급별 특성을 고려한 적재적소의 인력 배치를 통해 교육 서비스의 질적 향상을 도모하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.김대중 전남광주교육감은 이번 인사의 의미에 대해 “통합 이후 전남·광주 교육이 나아갈 새로운 미래를 학교 현장에서 구체화하는 중대한 출발점”이라고 강조했다.이어 “현장의 풍부한 경험과 정책적 전문성을 유기적으로 연결함으로써, 학생들에게는 한층 넓은 배움의 지평을, 지역사회에는 지속 가능한 발전을 견인할 역동적인 동력을 제공하겠다”는 포부를 밝혔다.전남광주 서미애 기자