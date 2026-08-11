“인천 고교 상대 염산 테러” 예고 글 게시…경찰 수사

세줄 요약 인천 고교 대상 염산 테러 예고 글 게시

경찰, 등교 전 학교 순찰했으나 징후 미발견

게시자 추적 및 학교 경비 강화 요청

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인천의 한 고등학교를 상대로 염산 테러를 하겠다는 예고 글이 인터넷에 올라와 경찰이 수사에 나섰다.11일 인천경찰청에 따르면 전날 오후 10시 6분쯤 연수구 청학동의 한 고등학교를 상대로 염산 테러를 하겠다는 글이 게시됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.이에 경찰은 학생들이 등교하기 전인 이날 오전 6시쯤 학교를 방문해 순찰을 벌였으나 테러 징후는 발견하지 못했다.관련 신고를 최초로 접수한 경기남부경찰청은 해당 글 게시자를 추적할 방침이다.경찰 관계자는 “특이 정황이 없어 학교는 정상 수업 중”이라며 “학교 측에 신고 내용을 통보하고 자체 경비 강화를 요청했다”고 말했다.강남주 기자