독립기념관 7관 재개관…대한매일신보 등 귀중 자료 93점 공개

세줄 요약 제7관 기획전시관 복합전시공간으로 재개관

세계와 함께한 독립운동 주제전시 구성

대한매일신보 등 귀중 자료 93건 공개

이미지 확대 서울신문 전신인 어니스트 베델이 발행한 ‘대한매일신보’(1906). 독립기념관 제공

이미지 확대 광복 81주년을 맞아 복합전시공간으로 새롭게 조성한 제7관 ‘기획전시관’ 내부. 독립기념관 제공

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독립기념관(관장 김희곤)은 광복 81주년을 맞아 복합전시공간으로 새롭게 조성한 제7관 ‘기획전시관’을 15일 재개관한다고 11일 밝혔다.독립기념관은 2015년 광복 70주년을 맞은 2015년부터 제2·3·4·6관에 대한 교체를 완료했다.이번에 재개관하는 제7관 ‘기획전시관’ 3554㎡에 주제전시인 ‘세계와 함께한 독립운동’을 비롯한 특별기획전시, 기증자료전시, 체험존 등 복합전시공간으로 조성됐다.‘세계와 함께한 독립운동’은 일제 침략부터 광복을 맞이하는 순간까지 세계와 함께 군사적·정치적 연대를 실천하며 끊임없이 지속해온 한국 독립운동 역사를 에피소드식 스토리텔링으로 구성한다.전시는 시간의 흐름과 장소의 변화에 따라 △대한을 사랑하라 △위력의 시대는 가고 도덕의 시대가 오라 △피 끊는 청년 제군들아 준비하세 △최후 승리까지 피 흘려 싸운다 등 4개 존(Zone)으로 꾸며졌다.전시에는 어니스트 베델이 발행한 ‘대한매일신보’(1906), 영국인 기자 프레더릭 매켄지의 저서 ‘자유를 위한 한국의 투쟁’(1920), 국가등록문화유산인 한국광복군 기관지 ‘광복’ 창간호(1941) 등 93건의 귀중한 관련 자료가 공개된다.중앙에는 외국인 독립유공자 서훈 자료를 조회할 수 있는 아카이브 전시공간이 마련됐다.독립기념관 관계자는 “관람객 눈높이에 맞춰 다채로운 경험을 제공할 수 있도록 제7관을 복합전시공간으로 개편했다”며 “특히 이번 주제전시를 통해 한국 독립운동이 지닌 세계사적 가치가 관람객들에게 잘 전달되기를 기대한다”고 밝혔다.제7전시관 재개관식은 15일 오전 11시 독립기념관 광복절 경축식에 이어 개최될 예정이다.천안 이종익 기자