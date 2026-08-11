전남광주특별시, ‘광복절 경축식’서 통합·새출발 다짐

15일 김대중센터서 ‘하나된 전남광주, 함께 여는 더 큰 미래’ 주제

광복의 역사·독립정신 되새기며 ‘미래 전남광주 발전’ 메시지 전달

이미지 확대 제81주년 광복절 경축식이 오는 15일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린다.

세줄 요약 통합특별시 첫 광복절 경축식 개최

광복 의미 되새기며 새출발 다짐

유공자 11명 포상과 시민 600명 참석

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주통합특별시는 오는 15일 오전 10시 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘제81주년 광복절 경축식’을 개최한다.‘광복의 힘으로 하나 된 전남광주, 함께 여는 더 큰 미래’를 주제로 진행되는 이번 경축식은 전남광주통합특별시 출범 이후 처음 맞는 국가기념행사다.광복을 통해 되찾은 자유와 독립의 의미를 되새기고 독립선열들의 숭고한 희생과 헌신을 기리는 동시에, 통합특별시 출범의 의미를 시민들과 함께 나누며 새로운 출발을 다짐하는 자리로 마련된다.이날 경축식에는 민형배 시장과 송형곤 시의회 의장, 김대중 교육감, 고욱 광복회 광주시지부장, 송인정 광복회 전남도지부장 등이 참석한다. 또, 지역 국회의원, 시·구·군 단체장, 광복회원 및 독립유공자 유가족, 보훈단체 관계자, 기관·단체장, 시민 등 모두 600여명이 모여 독립정신을 되새길 예정이다.이날 경축식에서는 대한민국의 자주독립과 민족정기 선양 등에 기여한 유공자에게 대통령 표창 5명과 시장 표창 6명 등 총 11명을 포상해 독립정신을 계승하고 국가와 지역사회 발전에 헌신한 공로를 기린다.경축식에 앞서 오전 9시에는 상무시민공원 내 광주독립운동기념탑에서 참배행사가 진행되며, 경축식 후에는 광복회 광주시지부 주관으로 ‘경축 음악회’가 열린다.제81주년 광복절 경축식은 전남광주통합특별시 공식 유튜브 ‘전남광주TV’채널을 통해 생중계된다.강종철 자치행정본부장은 “시민 여러분께서도 제81주년 광복절 경축식에 함께해 광복의 의미를 되새기고, 전남광주의 새로운 출발을 축하해 주길 바란다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자