메가특구 52시간 예외, 특례 조항으로 다룬다… 노동부 ‘패싱’되나

근로기준법보다 특례조항 ‘우선’

노동부 동의 없이도 발의 가능해

국회 심사에서나 이견 제시 가능

세줄 요약 메가특구법, 주 52시간 예외 특례 추진

산업부 주도, 노동부 반대에도 관철 가능성

특별법 우선 원칙으로 노동부 패싱 우려

2026-08-11 5면

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‘메가특구 주 52시간 예외’ 적용을 위한 특별법 추진을 놓고 고용노동부와 산업통상부의 입장이 선명하게 갈린 가운데 결국 찬성하는 산업부의 주장이 반영되고, 반대하는 노동부의 주장은 ‘패싱’될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주 52시간제 예외 허용이 근로기준법 개정이 아닌 특별법 특례 조항으로 추진되기 때문이다. 근로자의 노동권과 건강권이 침해될 수 있다는 우려가 나온다.10일 정부에 따르면 메가특구법은 국무조정실과 산업부가 주도하고 있다. 이달 중 국회에 제출될 것으로 보인다.최대 쟁점은 주 52시간제 예외를 허용하는 특별법 특례 조항이다. 소득 상위 3%인 관리자와 연구개발자는 동의하에 주 52시간 근로 상한을 없애는 방안이 담길 것으로 파악됐다. 근로기준법이 주 최대 근로시간을 52시간이라고 규정해도 특별법 우선 원칙에 따라 특례 조항이 우선한다.국회의 법안 심사는 국무조정실을 관할하는 정무위원회나 산업부를 관할하는 산업통상자원중소벤처기업위원회가 맡을 것으로 알려졌다. 노동부 관련 상임위원회인 기후에너지환경노동위원회는 발의에서 배제된다. 상임위별로 사안에 대한 시각이 달라지는 만큼 기후노동위가 법안 심사를 주도하지 못한다는 건 ‘노동’ 측면에서의 입장이 반영되기 어려운 상황이라는 의미다.산업부는 메가특구법 입법을 주도해도 노동 관련 특례 조항에 대해선 ‘법제업무 운영규정’ 제11조 3에 따라 각 담당 부처의 의견을 들어야 한다. 하지만 이는 ‘협의’에 그친다. 노동부의 동의가 필요한 건 아니다 보니 산업부와 노동부가 이견을 좁히지 못해도 특별법 추진에는 문제가 없는 셈이다. 현재 산업부는 메가특구법을 전담할 초광역산업협력과를 신설할 정도로 법 추진 의지가 강한 상태다.법안이 국회에 제출되고 상임위로 회부되면 노동부는 심의 의견을 제시할 수 있다. 하지만 이 역시 공식적으로 제동을 걸 수는 없는 구조다. 그럼에도 노동부는 국회 심의 과정에서 노동부의 입장이 수용되길 바라고 있다. 노동부 관계자는 “지금은 발의 후 단계가 매끄럽게 갈 수 있도록 사전 조율을 하는 단계”라며 “상임위에서 부처 간 조정 여부를 아예 무시할 순 없을 것”이라고 말했다.노동부가 주 52시간 예외 허용에 반대하는 이유는 ‘실노동시간 단축’이라는 국정과제 때문이다. 정부는 현재 연 1800시간대에 머물러 있는 실노동시간을 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준인 1700시간대로 줄이기 위해 주 4.5일제 도입을 추진 중이다. 하지만 주 52시간제 예외가 허용되면 한국의 실노동시간은 다시 늘어날 수밖에 없다.세종 김우진 기자