“공무원 인건비도 조정”…부여군, 재정절벽에 전 부서 예산 일괄 삭감

세줄 요약
- 재원 부족 대응 위한 전 부서 일괄 감액
- 추경 요구액 2129억원, 가용 재원 432억원
- 행정운영경비·시설비·여비 전방위 삭감
충남 부여군은 심각한 재원 부족 해결을 위해 전 부서 예산의 일괄 삭감 등 강도 높은 예산 감액 작업에 들어갔다고 10일 밝혔다.
군에 따르면 올해 제2회 추가경정예산을 앞두고 각 부서가 요구한 군비는 2129억원이다.
하지만 군이 지방교부세 추가분과 조정교부금, 전년도 이월금, 통합재정안정화기금 등으로 확보할 수 있는 가용 재원은 432억원 수준이다.
군은 사업의 시급성 등을 고려해 1차 조정에서 1089억원, 2차 조정에서 824억원을 줄였다. 최근 3차 조정을 거쳐 600억원까지 낮춰 1529억원을 줄였다.
군은 168억원의 남은 부족 재원을 마련하기 위해 전 부서를 대상으로 행정운영경비를 15% 일괄 감액했다. 각종 시설비도 12% 감액하는 작업에 들어갔다.
제2회 추경에 편성된 국내여비와 국외여비, 국제화여비도 전액 삭감한 뒤 향후 재정 상황에 따라 다시 조정하기로 했다.
조정에는 공무원 인건비 예산 37억원도 포함됐다. 급여를 지급하지 않는다는 의미가 아닌 편성된 인건비 집행 전망을 다시 계산해 당장 사용하지 않을 예산을 최대한 줄인다는 의미다.
군 관계자는 “사업 조정과 전 부서 일괄 감액 등 모든 방법을 동원해 부족 재원을 줄이고 있다”며 “특정 부서나 특정 사업에 부담을 떠넘기기보다 전 부서가 함께 고통을 분담하고 있다”고 말했다.
부여 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
부여군이 예산 삭감을 결정한 주요 원인은?