여름철 전력 수급 상황은

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-08-10 14:56
입력 2026-08-10 14:56
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여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다. 2026.8.10 이지훈 기자
여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다. 2026.8.10 이지훈 기자


여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다.

이지훈 기자
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