사회 여름철 전력 수급 상황은 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/10/20260810500142 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-10 14:56 입력 2026-08-10 14:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다. 2026.8.10 이지훈 기자 여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 현재 전력 수요가 증가하는 주요 원인은 무엇인가? 여름철 폭염 겨울철 한파