여름철 전력 수급 상황은

이미지 확대 여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다. 2026.8.10 이지훈 기자

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여름철 폭염으로 전력 수요가 증가하고 있는 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다.이지훈 기자