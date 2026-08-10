사회 새파란 여름 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/10/20260810500141 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-10 14:55 입력 2026-08-10 14:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 폭염이 한풀 꺾인 10일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 관람객들이 파란 하늘을 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.8.10 이지훈 기자 폭염이 한풀 꺾인 10일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 관람객들이 파란 하늘을 배경으로 추억을 남기고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 주요 사건이나 현상은 무엇인가요? 폭염 약화 박물관 개관