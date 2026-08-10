사회 태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/10/20260810500139 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-10 14:55 입력 2026-08-10 14:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판이 제81주년 광복절 기념 문안으로 새단장한 가운데 10일 꿈새김판에 ‘태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날’이라는 문구가 내걸려 있다. 2026.8.10 이지훈 기자 서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판이 제81주년 광복절 기념 문안으로 새단장한 가운데 10일 꿈새김판에 ‘태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날’이라는 문구가 내걸려 있다. 2026.8.10 이지훈 기자이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울도서관 꿈새김판은 무엇을 기념하여 새단장했나? 제81주년 광복절 제81주년 개천절