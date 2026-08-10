음성군 전체 인구 16%가 외국인...“출입국사무소 출장소 설치 해주세요”

세줄 요약 외국인 인구 1만9590명, 비율 16% 돌파

출입국 행정수요 급증, 연간 2만5080건

음성군, 청주사무소에 출장소 설치 건의

이미지 확대 음성군청.

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충북 음성군은 청주출입국·외국인사무소에 음성출장소 설치를 건의했다고 10일 밝혔다.급증하는 외국인 행정수요에 능동적으로 대응하기 위해서다.음성군 외국인 인구는 지속적으로 증가해 지난 6월 말 기준 1만 9590명이다. 외국인 근로자와 가족, 계절근로자, 유학생 등 다양한 외국인이 거주하고 있다.전체 인구 대비 외국인 비율이 16%를 넘어섰다.외국인이 많다 보니 지난해 외국인 주민의 연간 체류 허가, 기간 연장, 자격 변경 등 출입국 관련 행정 수요가 2만 5080건에 달한다. 올해는 3만건에 육박할 전망이다.하지만 음성군다문화이주민플러스센터에서 해당 업무를 담당하는 법무부 소속 인원은 4명에 불과하다.권한 및 인원 부족으로 출입국 관련 법 위반 관리나 조사, 국적·영주권, 계절근로자·유학생 비자 등 복합적인 업무 처리가 어려워 외국인들이 청주 사무소를 방문해야 하는 불편도 발생하고 있다.군 관계자는 “외국인들의 행정 민원 불편 해소와 체계적인 체류 관리, 지역사회 융합을 위해 출장소 설치가 시급하다”며 “지역사회와도 연대해 출장소 신설이 이뤄지도록 적극 노력할 방침“이라고 말했다.음성 남인우 기자