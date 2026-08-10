음성군 전체 인구 16%가 외국인...“출입국사무소 출장소 설치 해주세요”

세줄 요약
- 외국인 인구 1만9590명, 비율 16% 돌파
- 출입국 행정수요 급증, 연간 2만5080건
- 음성군, 청주사무소에 출장소 설치 건의
충북 음성군은 청주출입국·외국인사무소에 음성출장소 설치를 건의했다고 10일 밝혔다.
급증하는 외국인 행정수요에 능동적으로 대응하기 위해서다.
음성군 외국인 인구는 지속적으로 증가해 지난 6월 말 기준 1만 9590명이다. 외국인 근로자와 가족, 계절근로자, 유학생 등 다양한 외국인이 거주하고 있다.
전체 인구 대비 외국인 비율이 16%를 넘어섰다.
외국인이 많다 보니 지난해 외국인 주민의 연간 체류 허가, 기간 연장, 자격 변경 등 출입국 관련 행정 수요가 2만 5080건에 달한다. 올해는 3만건에 육박할 전망이다.
하지만 음성군다문화이주민플러스센터에서 해당 업무를 담당하는 법무부 소속 인원은 4명에 불과하다.
권한 및 인원 부족으로 출입국 관련 법 위반 관리나 조사, 국적·영주권, 계절근로자·유학생 비자 등 복합적인 업무 처리가 어려워 외국인들이 청주 사무소를 방문해야 하는 불편도 발생하고 있다.
군 관계자는 “외국인들의 행정 민원 불편 해소와 체계적인 체류 관리, 지역사회 융합을 위해 출장소 설치가 시급하다”며 “지역사회와도 연대해 출장소 신설이 이뤄지도록 적극 노력할 방침“이라고 말했다.
음성 남인우 기자
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