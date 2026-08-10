메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

음성군 전체 인구 16%가 외국인...“출입국사무소 출장소 설치 해주세요”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-08-10 14:53
입력 2026-08-10 14:40
세줄 요약
  • 외국인 인구 1만9590명, 비율 16% 돌파
  • 출입국 행정수요 급증, 연간 2만5080건
  • 음성군, 청주사무소에 출장소 설치 건의
이미지 확대
음성군청.
음성군청.


충북 음성군은 청주출입국·외국인사무소에 음성출장소 설치를 건의했다고 10일 밝혔다.

급증하는 외국인 행정수요에 능동적으로 대응하기 위해서다.

음성군 외국인 인구는 지속적으로 증가해 지난 6월 말 기준 1만 9590명이다. 외국인 근로자와 가족, 계절근로자, 유학생 등 다양한 외국인이 거주하고 있다.

전체 인구 대비 외국인 비율이 16%를 넘어섰다.

외국인이 많다 보니 지난해 외국인 주민의 연간 체류 허가, 기간 연장, 자격 변경 등 출입국 관련 행정 수요가 2만 5080건에 달한다. 올해는 3만건에 육박할 전망이다.

하지만 음성군다문화이주민플러스센터에서 해당 업무를 담당하는 법무부 소속 인원은 4명에 불과하다.

권한 및 인원 부족으로 출입국 관련 법 위반 관리나 조사, 국적·영주권, 계절근로자·유학생 비자 등 복합적인 업무 처리가 어려워 외국인들이 청주 사무소를 방문해야 하는 불편도 발생하고 있다.

군 관계자는 “외국인들의 행정 민원 불편 해소와 체계적인 체류 관리, 지역사회 융합을 위해 출장소 설치가 시급하다”며 “지역사회와도 연대해 출장소 신설이 이뤄지도록 적극 노력할 방침“이라고 말했다.

음성 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
음성군 외국인 주민의 출입국 관련 행정 수요는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기