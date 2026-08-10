한양사이버대, 사회복지현장실습 마무리… 이수생 182명 배출

이미지 확대 성동종합사회복지관에서 한양사이버대 사회복지학과 실습생과 실습슈퍼바이저가 함께 실습평가회를 집단수퍼비전(집단 지도)으로 진행하고 있다. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교 사회복지학과가 2026학년도 1학기 사회복지현장실습 과목을 마무리하고 182명의 이수생을 배출했다고 10일 밝혔다.학생들은 노인·장애인·아동 복지기관 등에서 160시간의 현장실습을 하며 사회복지 실무 역량을 쌓았다.이번 실습은 성동·광진구 지역 주요 복지기관을 비롯한 100여 개 기관과 연계해 진행됐다. 실습생들은 지역사회복지, 노인 돌봄, 장애인 자립지원, 아동 돌봄, 노인 주야간 보호 등의 프로그램에 참여했다.구혜영 한양사이버대 사회복지학과장은 “현장실습은 예비 사회복지사의 전문성 향상에 중요한 과정”이라며 “학생들을 지도해 준 실습기관 관계자들에게 감사드린다”고 전했다.김태곤 리포터