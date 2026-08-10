다슬기 채취하다 사망 사고 잇따라…“수심 얕다고 방심 안돼”

세줄 요약 여름철 다슬기 채취 중 사망 사고 잇따름

최근 전국 9명 사망, 고령층 비중 높음

얕은 물도 위험, 동행·구명조끼 필요

이미지 확대 다슬기 채취. 기사와 직접적인 관계 없음. 서울신문 DB

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지난 9일 오전 2시 26분쯤 경기 가평군 상면 녹수계곡에서 남편과 다슬기를 잡던 60대 여성 A씨가 사라졌다는 119 신고가 접수됐다. 이에 현장에 출동한 구조대의 수중 수색 끝에 약 1시간 만에 발견된 A씨는 싸늘한 주검으로 돌아왔다.여름철을 맞아 전국 각지의 하천과 계곡에서 다슬기를 채취하다 목숨을 잃는 사고가 잇따라 발생하고 있다. 이에 전문가들은 각별한 주의를 당부했다.10일 소방당국 등에 따르면 지난달 26일부터 전날까지 전국에서 9명이 다슬기를 채취하다 목숨을 잃었다. 지난 6일 충북 제천시 한 하천에서 다슬기를 잡다 일행과 떨어진 60대 남성이 숨졌다. 앞서 지난달 29일에는 경북 경주에서, 같은 달 26일엔 경북 문경에서 각각 70대와 60대 여성이 다슬기를 잡다가 변을 당했다.사고는 해마다 반복된다. 행정안전부 자료를 보면 최근 3년간(2023~2025년) 여름철인 6월에서 8월 사이 전국에서 다슬기를 채취하다 사고로 숨진 사람은 32명에 달한다. 시기별로는 8월이 16명(50%)으로 가장 많았고, 6월 9명(28.1%), 7월 7명(21.9%)이 뒤를 이었다. 특히 사망자 중 81%(26명)이 고령층이었고, 피서를 온 외지인 비율도 59%(19명)에 달했다.다슬기는 수심이 얕은 곳에 주로 서식하지만 산소가 풍부한 하천이나 계곡에서 유속이 빠른 구간의 바위틈에 붙어 있다. 따라서 다슬기를 채취할 때 고개를 숙이거나 쪼그려 앉아 물속을 살피는 경우가 많다. 수심이 갑자기 깊어지거나 미끄러졌을 때 빠져나오기가 어렵다.이에 대해 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “수심이 얕다고 방심하다 사고가 나는 경우가 많다”며 “반드시 2명 이상 함께 구명조끼를 입고 비상시 신고하거나 구조대가 위치를 파악할 수 있게 휴대전화를 소지해야 한다“고 말했다.대구 민경석 기자