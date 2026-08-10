다대포 해상서 고무보트 타던 10대 강풍에 표류…부산해경, 무사 구조

이미지 확대 부산해경이 지난 10일 오후 다대포 해수욕장 해상에서 고무보트를 타고 표류하던 A군을 동력구조보드를 이용해 구조하고 있다. 부산해경 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산 다대포해수욕장에서 고무보트를 타다 바다에서 표류한 10대가 해경에 구조됐다.10일 부산해양경찰서에 따르면 전날 오후 6시 22분쯤 인근 군부대로부터 다대포 몰운대 서쪽 약 300m 해상에 물놀이용 고무보트를 탄 사람이 표류하고 있다는 신고가 접수됐다. 군부대가 열상감시장비(TOD)로 표류 중인 고무보트를 발견했다.신고를 받은 해경은 연안구조정을 현장으로 보내 표류 중이던 A(15)군을 발견하고, 동력 구조보드를 이용해 A군을 구조했다. A군은 다행히 건강에 이상이 없는 상태여서 대기하고 있던 부모에게 인계됐다.A군은 고무보트에 타 노를 저으며 물놀이하던 중 강풍에 밀려 표류한 것으로 조사됐다. 해경 관계자는 “강풍 등 기상 악화 시에는 튜브나 고무보트 등 물놀이용 기구 사용에 주의해야 한다”라고 말했다.부산 정철욱 기자