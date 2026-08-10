‘어린이 사망’ 천안 교회 목사 구속…이달 초에만 2차례 학대 신고

세줄 요약 천안 교회서 11세 아동 사망 사건 발생

목사 A씨, 아동학대치사 혐의로 구속

이달 초 학대 신고 두 차례 추가 접수

이미지 확대 경찰 관련 이미지. 서울신문DB

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경찰이 지난 5일 충남 천안의 한 교회에서 11세의 어린이가 의식이 떨어진 채 발견돼 숨진 사건과 관련해 이 교회 목사를 구속했다.충남경찰청은 아동학대치사 혐의로 이 교회 목사 60대 A씨를 구속했다고 10일 밝혔다.A씨는 최근 수년간 B군을 맡아 교회 내에서 생활하게 하면서 학대하거나 방임한 혐의를 받고 있다.경찰에 따르면 A씨 등 교회 관계자는 지난 5일 오후 8시 50분쯤 ‘B군이 아프다’는 취지로 119에 신고했다.B군은 출동한 소방 당국에 의해 세종충남대병원으로 옮겨졌지만 신고 3시간여 만에 숨졌다.병원 측은 당시 고열과 탈진 증세를 보인 B군 몸에서 학대를 의심할 만한 정황을 발견하고 경찰에 신고했다.경찰은 확인되는 상처 등을 토대로 B군이 학대당했다고 보고 경위를 수사 중이다. “B군이 교회 내부 침대에 묶여 있었다”는 목격자 진술도 확보한 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 2021년부터 최근까지 B군에 대한 학대 의심 신고는 4건이었던 것으로 확인됐다.B군이 사망하기 전인 이달 초순쯤에는 두 차례의 학대 신고가 접수됐던 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “최근 신고된 2건은 B군을 발견한 시민들이 학대가 의심돼 경찰에 알렸다”며 “당시 교회 관계자 등을 입건하고, B군의 외조모에 대해서도 접근금지 명령을 통해 B군과 분리 조처했다”고 말했다.천안 이종익 기자