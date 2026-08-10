부산 소비자 상담 6.4% 증가…디지털 소비 환경 관련 피해 급증

세줄 요약 상반기 소비자상담 1만9697건으로 증가

모바일게임·가상화폐 피해 급증

예방 교육·캠페인 등 대응 강화

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 올해 상반기 1372 소비자상담센터와 시 소비생활센터를 통해 접수된 소비자 상담 건수가 1만9697건으로 작년 같은 기간 대비 1186건, 6.4% 늘어났다고 10일 밝혔다.상담 다발 품목은 의류·섬유 749건, 헬스장 460건, 숙박시설 430건 순으로 나타난 가운데 모바일게임서비스의 경유 245건으로 444.4% 늘었고, 가상화폐 관련은 150건으로 3650.0% 증가하는 등 디지털 소비 환경 확산과 함께 새로운 유형의 소비자 피해가 급증한 것으로 나타났다.판매 방법별로도 일반판매 관련 상담이 7875건으로 가장 많았고, 다음으로는 전자상거래 6757건, 방문판매 1017건, 전화권유판매 645건, TV홈쇼핑 349건 등의 순이었다.상담 사유별로는 품질·AS 관련 4556건, 계약해제·위약금 4261건, 계약불이행 2936건, 청약 철회 1890건, 부당행위 1812건, 가격·요금 759건, 표시 광고 및 약관 관련 488건 등이었다.부산시는 이번 분석 결과를 바탕으로 안전한 소비 환경 조성을 위해 주요 품목별 피해 예방 교육, 캠페인, 정보제공 활동 등 다양한 맞춤형 정책을 추진할 계획이다.부산 신정훈 기자