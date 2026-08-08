“예비신랑 절친, 전신 문신에 해외도피 준비”…결혼해도 될까요?[사연잇슈]

“본성은 착한 친구” 강조에도 ‘찜찜’…예비신부 사연

이미지 확대 전신 문신. 해당 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 연합뉴스

이미지 확대 전신 문신. 해당 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 뉴스1

세줄 요약 예비신랑 절친의 전신 문신과 금목걸이 노출

협박·감금 연루 의혹과 해외 도피 준비 언급

누리꾼들, 결혼 만류와 관계 재고 조언

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

결혼을 앞둔 여성이 예비신랑의 가장 친한 친구를 만난 뒤 전신 문신 등을 이유로 결혼을 계속 진행해도 될지 고민된다는 사연을 전했다.지난 5일 직장인 익명 온라인 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘예비신랑 절친이 전신 이레즈미 문신 있는데 어떻게 생각해’라는 제목의 글이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “예비신랑이 모든 걸 다 털어놓는, 중학교 때부터 제일 친한 친구를 소개해 준다고 같이 밥을 먹자고 했다. 문신 때문에 무서울 수 있는데 본성은 착하다고 했다”고 운을 뗐다.식사 자리에 예비신랑의 친구 B씨는 사실혼 관계 여자친구와 함께 나왔다.A씨는 B씨에 대해 “금목걸이 주렁주렁에 전신 이레즈미 문신을 하고 있었다. 호텔 뷔페에서 같이 밥 먹는데 은근히 사람들이 피하는 것 같기도 했다”고 설명했다.이어 “최근 송사 있대서 물어보니까 억울한 일이 있다더라. 코인 관련 회사에서 보초를 서다가 협박·감금에 연루됐는데 무죄라고 했다”면서 “지금은 해외 도피 준비 중이라더라”고 밝혔다.B씨의 씀씀이도 A씨는 의문스러웠다. 그는 “돈도 다 B씨가 내는데 파우치에 5만원짜리 돈다발이 가득했고 현금만 내더라. 남자친구가 그러는데 지금까지 현금 쓴 것만 10억원이 넘는다고 한다”고 전했다.또 “평소에 남자친구가 B씨 커플이랑 여행 다닐 때 호텔, 비행기 등 돈을 한푼도 안 쓴다더라. B씨가 자리 못 잡았을 때 남자친구가 다 사줬고, B씨가 큰 돈을 번 후에는 자기가 다 산다고 해서 남자친구도 당연하게 여기더라”고 말하기도 했다.A씨는 남자친구에게 “받은 만큼 돌려줘야 하고 범죄자금에 연루될 수도 있다”고 경고했지만, 남자친구는 “범죄 관련 권유는 받은 적 없고 B씨도 자존심이 세서 도움도 안 청할 것”이라고 답했다.B씨는 과거 사실혼 관계였던 여성과의 사이에서 16살 아들이 있는데 접근금지 명령 받아서 양육비도 안 주는 상태라고 했다.A씨는 “남자친구는 어릴 때부터 친구인데 착한 애라면서 신혼집도 그 친구네 동네로 알아보라고 하라는데 찜찜하다”면서 “절친이라고 보여준 사람이 전신 문신이라면 결혼 가능하느냐”고 조언을 구했다.이를 접한 누리꾼들은 “문신했다고 다 나쁜 사람은 아닌데 행실을 보니 불법으로 돈을 벌고 있네. 친구에겐 착해도 다른 사람에겐 악마일 듯”, “착한 사람이 범죄로 돈을 번다고? 어불성설이다”, “‘끼리끼리 논다’는 말은 과학이다”, “신이 준 기회다. 잘 생각하라”며 대체로 결혼을 만류하는 반응을 보였다.한편 결혼을 앞두고 문신으로 인해 고민하는 예비부부의 사연은 최근에도 온라인에서 화제가 된 바 있다.지난 6월에는 결혼을 앞둔 여성 C씨가 목에 큰 문신이 있는 친오빠 때문에 예비 시댁의 시선이 걱정된다고 토로했다.지난달에는 문신이 있는 여성 D씨가 남자친구의 부모를 만난 뒤 “웨딩드레스를 입었을 때 문신이 보이면 싼 티 난다. 팔목 문신과 목 뒤 문신을 지우라”는 말을 들었다는 사연이 전해진 바 있다.이보희 기자