수도권 63% 폭염중대경보… “일상 멈춰야 할 때”

프로야구 이틀간 전 경기 취소

이미지 확대 더위 피해 해외로? 어르신은 공항으로… 어르신들이 5일 인천국제공항 제2여객터미널에서 더위를 피해 쉬고 있다. 최근 연일 폭염이 이어지면서 마땅한 피서지를 찾지 못한 어르신들이 쾌적한 실내환경과 편의시설을 갖춘 공항으로 발걸음을 옮기고 있다. 이날 서울과 인천, 충청권 등 전국 곳곳에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 잇따라 발효됐다.

뉴스1

세줄 요약 수도권·충청 폭염중대경보 확대 발령

프로야구 전 경기 취소, 경복궁 행사 중단

온열질환 사망자 증가, 고령층 피해 심화

2026-08-06 1면

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극한 폭염이 전국을 가마솥처럼 달구고 있다. 수도권 60% 이상 지역과 충청 지역이 최상위 폭염특보인 폭염중대경보 아래 놓이게 됐다. 사상 초유의 더위에 5~6일 모든 프로야구 경기가 취소됐고, 서울 경복궁 수문장 교대 의식 행사도 중단됐다.기상청은 5일 경기 광명·연천·포천·가평·남양주·의왕·화성·양평 동부·양평 서부와 충남 청양, 인천 남부에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보를 추가 발령했다. 폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상인 상황이 하루 이상일 것으로 예상되면 발령된다.서울 전역 등 기존에 폭염중대경보가 내려지고 해제되지 않은 지역까지 합치면 수도권(서해5도 포함) 육상 기상특보 구역 48곳 가운데 62.5%인 30곳에 폭염중대경보가 내려진 상황이다. 나머지 18개 구역에는 폭염경보가 발효 중이다.올 들어 전국 폭염일수는 전날까지 13.1일로 집계됐다. 같은 기간으로 볼 때 역대 4위지만, 곳곳에서 40도에 육박하는 고온이 이어지는 데다 밤에도 열대야가 계속돼 사람들이 체감하는 폭염의 강도는 예년보다 훨씬 심하다.이날 낮 최고기온은 경기 양주 41.5도, 하남 39.6도, 서울 39.2도, 경남 합천·강원 홍천 38.2도 등으로 전국 곳곳에서 높게 나타났다. 전국 대부분 지역에 열대야 주의보도 계속 발효 중이다. 평균 밤 최저기온이 25도 이상으로 관측된 열대야 일수는 지난 4일까지 12.1일로, 역대 최대 일수를 경신하고 있다.전국에서 온열질환 사망자와 피해자도 늘고 있다. 특히 고령층이 많은 농촌이 최대 폭염 취약지역으로 지목되고 있다.전북도에 따르면 4일 기준 이 지역 온열질환 추정 사망자는 모두 5명으로 지난해(5월 15일~9월 25일) 1명에 비해 크게 늘었다. 사망자는 모두 70대 이상 노인들이다. 지난 3일 완주 단독주택 앞 텃밭에서 90대가 열사병으로 숨졌고, 같은 날 사륜오토바이를 몰던 80대가 도로에 쓰러져 사망했다.충북 역시 온열질환자 발생 수가 100명을 넘어섰고, 처음으로 사망자도 나왔다. 전날 음성군 원남면의 한 밭에서 뙤약볕 아래 농약 살포 작업을 하던 60대 남성이 쓰러져 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.질병관리청에 따르면 올해 5월 15일부터 이달 4일까지 집계된 누적 온열질환자는 2221명, 사망자는 19명이다.살인적인 폭염은 프로야구도 멈춰 세웠다. 한국야구위원회(KBO)는 5일과 6일 열릴 예정이던 모든 프로야구 경기를 취소했다. 올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 늘어났다. 지난 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와 SSG 랜더스 경기에선 관중 25명이 온열질환이 의심되는 증상으로 치료를 받았다. 25세 남성은 어지럼증으로 쓰러져 병원으로 후송되기도 했다. 프로축구는 1·2부 주말 전 경기를 30분 지연 개최한다.외국인 관광객들한테 큰 인기를 누리던 경복궁 수문장 교대 의식 행사도 중단됐다. 국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 이날 “폭염중대경보가 해제될 때까지 야외 출연자와 관람객의 온열질환 예방과 안전 확보를 위해 경복궁 일대 모든 야외 행사를 중단한다”고 밝혔다.이날 기준 전국의 평년(1991~2020년) 최고기온은 32.9도로 기록됐는데, 이번 주 예상 최고기온은 이보다 최대 6도는 더 오를 전망이다. 전국 낮 최고기온은 6~7일 30~39도, 8일 27~36도로 예보됐다.한편 기상청이 7월 기후특성을 분석한 결과 폭염과 호우가 시기별로 교차하던 예년과 달리 올해는 중부지방에는 많은 비가, 남부지방에는 폭염과 가뭄이 이어지는 ‘지역 양극화’가 뚜렷하게 나타났다. 대구(22일)와 경북 구미(21일), 경남 밀양(20일) 등 영남 지역에선 이미 7월 절반 이상이 폭염이었지만 서울(2일) 등 중부지방은 훨씬 적었다.서울 이지·박현진 전문·김임훈·충북 남인우 기자