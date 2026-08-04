“우린 겨울철 동면하는 육지 박쥐와 달라”… 한겨울에도 먹이사냥하는 ‘한라산 박쥐’

생물음향으로 계절별 이용 정량 기록 추적

관음사 계곡·산림, 박쥐들 먹이 주요 취식지

평굴은 겨울철 관박쥐 동면처…1900개체 모여

구린굴은 새끼 낳고 기르는 출산·포육 공간

이미지 확대 관음사 인근 평굴내 관박쥐 전경. 제주도 세계유산본부 제공

이미지 확대 종별·시기별 출현 “박쥐마다 계곡을 찾는 때가 다르다”. 제주도 세계유산본부 제공

세줄 요약 한겨울에도 깨어나는 한라산 박쥐 활동 확인

관음사 계곡 겨울 먹이활동 신호와 기후 영향

동굴·계곡·산림 잇는 종합 보전 필요성 제기

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한라산 박쥐가 한겨울에도 기온이 올라가는 밤이면 겨울잠에서 깨어나 먹이 사냥에 나서는 것으로 확인됐다. 겨울철 대부분 동면을 이어가는 한반도 육지 박쥐와 다른 제주만의 생태적 특징이다.제주도 세계유산본부는 ‘한라산 동굴 박쥐 생태조사’ 중간 분석 결과, 한라산천연보호구역 내 동굴과 계곡에서 박쥐의 계절별 서식 방식과 겨울철 간헐적 활동 양상을 확인했다고 4일 밝혔다.이번 조사는 2023년부터 진행 중인 한라산 장기 생태모니터링의 하나로, 한라산 박쥐의 계절별 생활과 서식지 이용 특성을 확인했다는 점에서 의미가 있다. 박쥐를 직접 포획하지 않고 초음파를 기록하는 생물음향 모니터링 방식으로 이뤄졌다. 연구진은 구린굴·평굴과 관음사 계곡 일대에서 수집한 2023~2025년 자료를 같은 기준으로 재분석했다.분석 결과 관음사 계곡에서 기록된 박쥐 초음파 가운데 먹이를 포획할 때 발생하는 ‘먹이활동 신호(feeding buzz)’가 겨울철에도 확인됐다.특히 12월에는 먹이활동이 비교적 활발했고, 1~2월에도 기온이 높은 밤을 중심으로 산발적인 활동이 관찰됐다. 온화한 해양성 기후의 영향을 받는 제주 박쥐가 겨울에도 일시적으로 동면 상태에서 깨어나 먹이활동을 하는 것으로 추정된다.연구진은 기온 변화와 박쥐 활동량을 장기간 축적하면 동면 기간 변화나 먹이활동 시기 변화를 조기에 파악하는 ‘기후변화 생태 지표’로 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.박쥐가 계절에 따라 공간을 달리 이용하는 특성도 확인됐다.평굴은 겨울철 관박쥐의 주요 동면처로, 최대 약 1900개체가 모이는 것으로 조사됐다. 구린굴은 봄·여름철 관박쥐와 긴가락박쥐, 큰발윗수염박쥐 등이 최대 약 1500개체까지 모여 새끼를 낳고 기르는 출산·포육 공간으로 이용됐다.반면 인근 관음사 계곡과 산림은 박쥐들이 먹이를 찾는 주요 취식지였다. 박쥐가 동굴과 계곡, 산림을 오가며 하나의 생태 연결망을 형성하고 있다는 의미다.이에 따라 박쥐 보전을 위해서는 동굴 내부뿐 아니라 주변 계곡과 산림까지 포함한 종합적인 관리가 필요하다는 지적이다.이번 연구는 서식지 교란을 최소화하면서도 박쥐의 출현 종과 활동 시기, 먹이활동 빈도를 장기간 정량적으로 기록할 수 있다는 점에서 의미가 있다.세계유산본부는 연구 종료까지 계절별·종별 음향자료와 동굴 내부 온도·습도, 외부 기상자료를 종합 분석해 박쥐의 생활사 변화를 추적할 방침이다.최종 결과는 동면과 출산·포육 등 박쥐 민감 시기의 동굴 관리 방안 마련과 함께 동굴·산림·계곡을 잇는 세계자연유산 보전관리 체계 구축에 활용될 예정이다.김선숙 박사((유)공간생태모니터링네트워크)는 “생물음향 모니터링은 박쥐와 서식지에 영향을 최소화하면서 계절별 활동을 장기간 기록할 수 있는 방법”이라며 “한겨울의 간헐적인 먹이활동은 제주 박쥐의 생태적 특성과 기후변화에 따른 생활사 변화를 살펴볼 수 있는 중요한 단서”라고 말했다.제주 강동삼 기자