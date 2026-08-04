‘바다의 도시, 부산을 느껴보자’ 제30회 바다축제 7일 개막

세줄 요약 부산바다축제, 7~13일 다대포해수욕장 개최

개막일 해상 와이드 불꽃쇼, 일몰 시간 연출

다대포차·비치클럽·대학축제 등 프로그램 운영

이미지 확대 부산바다축제 불꽃쇼. 부산시 제공

17분간 해상 와이드 불꽃을 연출한다.

다대 비치마켓 등 다양한 부대행사가 상시 운영된다.

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부산 대표 여름축제인 제30회 부산바다축제가 7일부터 13일까지 다대포해수욕장 일원에서 열린다.첫날인 7일 개막행사가 다대 불꽃쇼와 함께 진행된다. 일몰 명소인 다대포해수욕장에서 일몰 골든 시간대에 진행되는 다대 불꽃쇼는 오후 8시부터축제 주요 프로그램으로 해변포차인 다대포차, 선셋 비치클럽, 청춘해(海)방구역이 운영된다. 백사장 한편에 조성되는 다대포차(7~13일)에서는 밤바다를 배경으로 다양한 먹거리를 즐길 수 있다. 8일과 9일 헤이즈, 폴킴, 웁스, 겟츠, 밴드기린, 톡카펠라 등 다채로운 장르의 공연도 진행된다.선셋 비치클럽(7~9일)은 백사장 위에 펼쳐지는 오픈형 비치클럽 선셋클럽과 라운지 공간인 선셋펍으로 구성된다. 청춘해방구역(10~11일)은 부산대, 국립부경대 등 부산지역 10대 대학이 참여하는 대학 연합 캠퍼스 대축제로, 대학생들이 직접 기획·운영하는 캠퍼스 포차와 다양한 초청공연이 펼쳐진다.체험 프로그램이 축제 기간 내내 이어진다. 다대포 포크락(樂) 콘서트(12일), 열린바다 열린음악회(13일)와축제의 자세한 내용은 부산바다축제 공식 누리집(festivalbusan.com/seafestival)에서 확인할 수 있다.부산 신정훈 기자