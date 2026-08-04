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‘양궁 전설’ 김수녕, 고려대 여자양궁부 초대 감독 선임

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박영주 기자
수정 2026-08-04 11:04
입력 2026-08-04 11:04
세줄 요약
  • 김수녕, 고려대 여자양궁부 초대 감독 부임
  • 2027학년도 세종캠퍼스 정식 창단 공식화
  • 전용 양궁장 신설과 신입생 3명 선발 계획
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사진 왼쪽부터 고려대 여자양궁부 김수녕 신임 감독, 고려대 김동원 총장. 고려대 제공
사진 왼쪽부터 고려대 여자양궁부 김수녕 신임 감독, 고려대 김동원 총장. 고려대 제공


한국 양궁의 ‘전설’ 김수녕 전 대한양궁협회 이사가 모교인 고려대학교 여자양궁부 초대 사령탑으로 부임한다.

고려대는 3일 본관 총장실에서 김수녕 감독 임명식을 열고, 오는 2027학년도 세종캠퍼스 여자양궁부 정식 창단을 공식화했다고 4일 밝혔다. 오는 9월 수시모집을 통해 첫 신입생 선수 3명을 선발할 예정이다.

고려대는 세종캠퍼스 내 전용 양궁장을 신설하는 등 파격적인 인프라 투자에 나선다. 기존 여자축구, 빙상, 골프에 이어 양궁을 육성해 대학 체육의 경쟁력을 한층 높인다는 구상이다.

고려대 체육교육학과 90학번인 김수녕 신임 감독은 올림픽에서만 금메달 4개를 포함해 총 6개의 메달을 거머쥔 한국 스포츠의 살아있는 역사다. 2011년에는 세계양궁연맹(WA)으로부터 ‘20세기 최고의 여자 양궁선수’로 꼽혔다.

김 감독은 “모교에서 지도자의 길을 걷게 되어 뜻깊다”며 “올림픽 무대 경험을 살려 기술과 멘탈을 아우르는 맞춤형 지도(체육)로 훌륭한 선수를 길러내겠다”고 포부를 밝혔다.
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김동원 총장은 “세계적인 스포츠 인재를 양성할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 것”이라고 강조했다.

박영주 기자
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