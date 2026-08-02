전북 김제 갈대밭 화재, 200㏊ 태우고 17시간만에 진화

세줄 요약 김제 만경읍 갈대밭 화재, 200㏊ 소실

트랙터 컨디셔너 작업 중 부주의 추정

79명·헬기 동원해 17시간 만에 진화

이미지 확대 전북 김제시 만경읍 화포리 갈대밭에서 화재가 발생하자 소방당국이 헬기를 동원해 진화작업을 벌이고 있다. 전북소방본부 제공

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전북 김제시 만경읍 화포리에서 발생한 갈대밭 화재가 200㏊를 태우고 17시간 만에 진화됐다.2일 전북소방본부에 따르면 전날 낮 12시 41분쯤 김제시 만경읍 화포리 만경강 인근 갈대밭에서 화재가 발생했다.이날 불은 갈대 수확 장비인 트랙터 컨디셔너 작업 중 기계 사용 부주의로 발생한 것으로 알려졌다.소방 당국은 인원 79명과 헬기 등 장비 24대를 동원해 진화 작업을 벌여 이날 오전 6시 20분쯤 완전히 불을 껐다.이 불로 갈대밭 약 200ha가 소실됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.전주 임송학 기자