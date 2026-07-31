사회 [포토] ‘바닥 드러낸’ 보현산댐 상류 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/31/20260731800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 14:18 입력 2026-07-31 13:33 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 바닥 드러낸 보현산댐 상류전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 가뭄 상처, 쩍 갈라진 저수지 바닥폭염과 마른장마의 영향으로 31일 오전 경남 창원시 마산합포구 진북면 추곡저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 추곡저수지의 저수율은 7.4?로 평년 86.8? 대비 약 8.52? 수준이다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 갈라진 댐 바닥전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 메말라 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 수위 낮아진 보현산댐 상류전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 수위가 낮아지며 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 ‘태양과 더 가까운 곳’연일 폭염이 이어지는 가운데 31일 세종시 정부세종청사에서 한 외벽공사 업체 직원이 파라솔을 설치한 고공크레인에 올라 작업을 하고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 물이 필요해폭염이 이어진 31일 경기도 수원시 한 공원에서 까치가 수도꼭지에 고여있는 물을 먹고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 도로 열기 식히는 살수차사흘째 최고 기온 40도를 넘긴 31일 경남 양산시 남부동 한 도로에서 살수차가 물을 뿌리며 지나가고 있다. 이날 양산지역 최고 기온은 오후 1시 기준 41도로 올해 역대 최고 기온을 경신했다. 2026.7.31 연합뉴스 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 보현산댐의 현재 저수율은? 16.4% 31.4%