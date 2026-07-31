[포토] ‘바닥 드러낸’ 보현산댐 상류

1 / 7 이미지 확대 바닥 드러낸 보현산댐 상류 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 가뭄 상처, 쩍 갈라진 저수지 바닥 폭염과 마른장마의 영향으로 31일 오전 경남 창원시 마산합포구 진북면 추곡저수지의 바닥이 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 추곡저수지의 저수율은 7.4?로 평년 86.8? 대비 약 8.52? 수준이다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 갈라진 댐 바닥 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 메말라 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 수위 낮아진 보현산댐 상류 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 수위가 낮아지며 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 ‘태양과 더 가까운 곳’ 연일 폭염이 이어지는 가운데 31일 세종시 정부세종청사에서 한 외벽공사 업체 직원이 파라솔을 설치한 고공크레인에 올라 작업을 하고 있다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 물이 필요해 폭염이 이어진 31일 경기도 수원시 한 공원에서 까치가 수도꼭지에 고여있는 물을 먹고 있다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 도로 열기 식히는 살수차사흘째 최고 기온 40도를 넘긴 31일 경남 양산시 남부동 한 도로에서 살수차가 물을 뿌리며 지나가고 있다. 이날 양산지역 최고 기온은 오후 1시 기준 41도로 올해 역대 최고 기온을 경신했다. 2026.7.31 연합뉴스

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전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 드러나 있다.국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다.온라인뉴스부