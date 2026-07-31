사회 [속보] 구자현 검찰총장 직무대행 사의 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/31/20260731500272 URL 복사 댓글 0 하종민 기자 수정 2026-07-31 18:04 입력 2026-07-31 18:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 인사말하는 구자현 검찰총장 직무대행 1일 서울 서초구 대검찰청에서 열린 ‘대검찰청 청소년 마약 예방 홍보대사’ 위촉식에서 구자현 검찰총장 직무대행이 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 구자현 검찰총장 직무대행이 31일 사의를 표명했다. 검사의 보완수사권 완전 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 이날 국회 본회의를 통과하자 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.하종민 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 구자현 총장의 사의 표명과 직접적인 관련이 있는 것은? 형사소송법 개정안 통과 국회 본회의 일정