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[속보] 구자현 검찰총장 직무대행 사의

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하종민 기자
수정 2026-07-31 18:04
입력 2026-07-31 18:04
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인사말하는 구자현 검찰총장 직무대행
인사말하는 구자현 검찰총장 직무대행 1일 서울 서초구 대검찰청에서 열린 ‘대검찰청 청소년 마약 예방 홍보대사’ 위촉식에서 구자현 검찰총장 직무대행이 인사말을 하고 있다.
연합뉴스


구자현 검찰총장 직무대행이 31일 사의를 표명했다.



검사의 보완수사권 완전 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 이날 국회 본회의를 통과하자 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.

하종민 기자
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