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“조직개편, 시민편의 최우선”…전남광주특별시, 노사협의체 첫 회의

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홍행기 기자
홍행기 기자
수정 2026-07-31 17:43
입력 2026-07-31 17:43

양 청사 의견·우려 공유…조직개편 기본원칙·향후 운영방안 협의
8월 4일 2차 회의서 개편안 공유…각 청사별 기능·정원 배치 논의

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전남광주통합특별시 무안청사와 광주청사, 동부청사(왼쪽부터).
전남광주통합특별시 무안청사와 광주청사, 동부청사(왼쪽부터).


전남광주통합특별시는 31일 광주청사에서 ‘조직개편 관련 노사 공동 협의체’ 첫 회의를 열고, 조직개편의 기본 원칙과 향후 운영방향 등을 논의했다.

이날 회의에는 강종철 자치행정본부장, 윤창모 전략기획관, 박성일 전남공무원노조 위원장, 김영선 전남열린노조 위원장, 김정호 광주시노조 비대위원장 등 8명이 참석했다.

회의 참석자들은 협의체 구성 취지와 회의 운영 방식 등을 논의하고 조직개편에 대한 양 청사 직원들의 의견과 우려 사항을 공유했다.

참석자들은 ‘조직개편이 통합특별시의 미래와 시민 편익을 최우선으로 해야 한다’는 데 뜻을 모았다. 또 ▲특별법상 종전 근무지 보장 ▲인사상 불이익 방지 원칙 준수 ▲청사 간 기능과 정원에 대한 균형 있는 검토 등에 대해 공감했다.

노사 공동 협의체 회의는 조직개편안이 확정될 때까지 주 2회 개최할 예정이다.

다음 회의는 8월 4일 무안청사에서 열린다. 조직개편안을 공유하고 청사별 기능과 정원 배치, 청사 간 이동이 필요한 직원에 대한 인사·재정 지원 방안 등에 대해 구체적으로 논의할 예정이다.



윤창모 전략기획관은 “노사 공동 협의체는 통합 이후 첫 조직개편을 노사가 함께 논의하는 실질적인 소통 창구”라며 “법과 원칙을 지키고 시민 편익 증진을 기준으로 삼되, 직원 불안을 줄일 수 있도록 충분히 의견을 듣고 협의하겠다”고 말했다.

전남광주 홍행기 기자
세줄 요약
  • 조직개편 노사 공동 협의체 첫 회의 개최
  • 시민 편익 최우선, 근무지 보장 등 공감
  • 개편안 확정까지 주 2회 협의체 운영
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