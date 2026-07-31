기록적인 더위에 부산항만도 비상 ‘근로자 폭염 노출 최소화’

체감온도 33도 이상이면 매 2시간 이내 20분 이상 휴식

운영·건설 근로자 대상 폭염안전 5대 수칙 홍보도 강화

이미지 확대 폭염 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 체감온도 33도 이상 휴식 의무화

한낮 옥외작업 최소화 탄력 운영

얼음물·응급키트 등 2천여 점 지원

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부산항만공사는 항만 운영 및 건설 종사자를 폭염 위한 안전 캠페인과 온열질환 예방 지원 활동을 강화한다고 31일 밝혔다.공사는 우선 체감온도 33도 이상일 경우 근로자에게 매 2시간 이내에 20분 이상 휴식을 보장토록 했다또 현장 여건에 따라 해당 기준을 강화해 매시간 15분씩 휴식하거나 작업 시작 시각을 앞당겨 한낮 옥외작업을 최소화하는 등 탄력적으로 운영토록 했다.‘물, 냉방장치, 휴식, 보냉장구, 119 신고’ 등 폭염안전 5대 기본 수칙 홍보도 강화하는 한편 각 운영·건설 관련 사업장의 온열질환 예방 참여를 독려하기 위해 얼음물, 이온 음료, 냉각제품, 체감온도 측정기 등 2천여점을 지원했다.온열질환자 발생 시 신속하게 응급조치를 할 수 있도록 냉각 용품과 응급 대응 물품을 담은 폭염 응급키트도 지원했다.건설 현장 안전모에 부착하는 온열질환 예방 스티커도 배포했다. 이 스티커는 폭염 노출시간에 따른 변색 여부로 온열질환 위험 여부를 사전에 확인할 수 있다.공사는 화물자동차 운전자를 대상으로도 온열질환 예방수칙을 안내하고 예방 물품을 지원하는 등부산항만 관련 종사자 전반으로 폭염 안전망을 넓혀 나가기로 했다.부산 신정훈 기자