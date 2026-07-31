화재·구급 무전 채널 ‘분리’…대전 소방, 정확·신속한 지휘

기존 동일 채널 사용에 따른 ‘통신 혼선’ 해소

재난 유형별 상황 관리 기능 개편해 대응 강화

이미지 확대 대전 소방본부 119 종합상황실. 대전시 제공

세줄 요약 화재·구급 무전 채널 분리 시행

재난 유형별 채널·상황관리 체계 개편

현장 혼선 감소와 대응력 강화 기대

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재난 현장에서는 정확하고 신속한 지휘를 위해 재난 유형별 무전 운영체계가 가동된다.대전 소방본부는 내달 1일부터 화재와 구급 출동 때 무전 채널을 분리해 시행한다고 31일 밝혔다. 현재 화재와 구급 출동이 같은 무전 채널을 사용하면서 발생할 수 있는 통신 혼선을 줄이고 현장 대응력을 강화하려는 조치다. 내달부터는 화재·구조와 기타 재난은 화재 채널로, 구급 출동은 구급 채널이 기본으로 운영된다. 동시다발적인 화재 발생 시에는 예비 채널, 터널·지하공간 등 특수 재난에는 작전 채널을 활용하는 등 재난 특성에 맞는 무전 운영체계를 적용하기로 했다.특히 극초단파(UHF) 무전망과 국가재난안전통신망(PS-LTE)을 연계해 현장과 상황실 간 실시간으로 신속하게 정보를 공유해 현장 대응의 효율성을 높인다는 방침이다.무전 운영체계 전환에 맞춰 재난 유형별 상황 관리 기능도 개편된다. 화재·구조와 기타 재난은 119종합상황실 상황팀이 상황 관리와 현장 지휘를 지원하고, 구급 출동은 구급상황관리센터가 의료기관 선정과 의료 지도, 중증도 분류 등 전문 구급 상황 관리를 맡는다. 이를 통해 상황 관리의 전문성을 높이고, 현장 대원은 재난 대응과 환자 처치에 집중할 수 있는 여건을 구축하기로 했다.대전 소방은 3월부터 시범 운영을 실시해 운영 결과와 현장 의견을 반영한 운영 기준과 전환 절차를 보완했고 교육·훈련을 거쳤다고 설명했다.대전 소방본부 관계자는 “재난 유형별 무전 운영체계 전면 시행 등으로 현장의 혼선을 줄이고 적극적인 상황 관리가 가능해져 더 신속하고 안전한 소방 서비스를 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자