“괴산 대학찰옥수수 최고”... 전국 자매결연지서 완판

세줄 요약 전국 자매결연지 직거래 장터 완판

대학찰옥수수 5400여상자 1억3000만원 판매

칠성면 등 읍면별 고른 판매 실적

이미지 확대 지난 24일 경기 의정부시 호원1동에서 열린 괴산 대학찰옥수수 직거래장터. 괴산군 제공.

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충북 괴산군의 대표 농특산물인 대학찰옥수수의 명성이 또다시 확인됐다.괴산군은 전국 자매결연지에서 진행된 농특산물 직거래 장터에서 대학찰옥수수가 완판을 기록했다고 31일 밝혔다.지난 10일부터 27일까지 전국 대도시 동주민센터와 공공기관 등 40여곳에서 열린 이번 장터에서 군은 5400여상자 총 1억 3000만원 상당의 대학찰옥수수를 팔았다.직거래 장터는 읍면 주민자치위원회가 자체적으로 진행했다.칠성면은 서울시 일원본동과 성남시 위례동 등 자매결연지 6곳에서 3000여만원의 판매 실적을 기록했다.사리면 1900여만원, 불정면 1800여만원, 소수·청천·감물면이 각각 1100여만원 등 각 읍면이 고르게 활약했다.대학찰옥수수가 불티나게 팔리는 것은 독보적인 맛과 품질 때문이다.대학찰옥수수는 일반 옥수수보다 통이 작지만 차지고 당도가 높다. 껍질이 얇아 이빨 사이에 끼거나 달라붙지 않아 먹기도 편하다.괴산이 고향인 최봉호 전 충남대 교수가 고향을 위해 개발한 품종이다. 대학교수가 개발해 대학찰옥수수로 불린다. 최 전 교수는 지난해 5월 88세의 나이로 별세했다.군 관계자는 “타 지역 시민들이 대학찰옥수수 직거래 장터를 기다릴 정도로 인기가 좋다”며 “농민들이 판로 걱정 없이 농사에 전념할 수 있도록 다양한 이벤트를 마련할 예정”이라고 말했다.괴산 남인우 기자