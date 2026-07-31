‘해녀의 삶과 문화를 배우다’ 부산관광공사 체험 프로그램 운영

세줄 요약 영도 감지해변 해양문화 체험 운영

실제 해녀 참여, 삶과 바다 이야기 전달

스노클링·K-FOOD 결합한 관광 체험

이미지 확대 2026 해녀와 함께 바다를 배우다. 부산관광공사 제공

영도 감지해변에서 해양 문화 체험 프로그램 ‘해녀와 함께 바다를 배우다’를 운영한다고 31일 밝혔다.

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부산관광공사는 내달 4일부터 9일까지총 20회 운영될 이번 프로그램은 실제 활동하는 해녀가 직접 참여해 그들의 삶과 바다 이야기를 들려준다.참가자는 전문 안전요원 지도에 따라 스노클링을 체험하고, 체험 후에는 K-FOOD(김밥·해물라면)를 함께 즐기며 부산의 바다와 먹거리를 동시에 경험한다.만 10세 이상이면 누구나 참가할 수 있다. 사전 예약제로 운영되며 회차별 선착순으로 참가자를 모집한다.프로그램 세부 일정과 참가 신청은 부산마린파파 네이버 스마트스토어를 통해 확인할 수 있다부산 신정훈 기자