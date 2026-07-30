[포토] “폭염 피해 막아라”…양돈 농가에 투입된 드론

1 / 5 이미지 확대 연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가의 축사 지붕에 열차단 도포제가 드론을 활용해 시공되고 있다.

농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다. 2026.7.30

연합뉴스

이미지 확대 연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가에서 드론 전문 시공업체가 축사 지붕에 열차단 도포제를 시공하기 위해 준비하고 있다.

농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가에서 드론 전문 시공업체가 축사 지붕에 열차단 도포제를 뿌리고 있다.

농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가의 축사 지붕에 열차단 도포제가 드론을 활용해 시공되고 있다.

농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가에서 드론 전문 시공업체가 축사 지붕에 열차단 도포제를 뿌리고 있다.

농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다. 2026.7.30 연합뉴스

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연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가의 축사 지붕에 열차단 도포제가 드론을 활용해 시공되고 있다.농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다.연합뉴스