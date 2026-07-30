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[포토] “폭염 피해 막아라”…양돈 농가에 투입된 드론

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수정 2026-07-30 15:33
입력 2026-07-30 15:33
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연일 이어지는 폭염으로 가축 폐사가 늘고 있는 가운데 30일 세종시 전의면의 한 양돈농가의 축사 지붕에 열차단 도포제가 드론을 활용해 시공되고 있다.



농림축산식품부는 축산농가의 폭염 피해를 줄이기 위해 축산자조금에 국비를 추가 지원해 열차단 도포제와 고온스트레스 완화제 등의 공급을 늘렸다.

연합뉴스
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