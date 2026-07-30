대구 팔공산서 60대 부부 하산 중 실족…남편 숨지고 아내 부상

세줄 요약 팔공산 동봉 인근 하산 중 부부 추락 사고

아내 구조·이송, 남편은 심정지 후 사망

경찰·소방, 실족 여부와 경위 조사 착수

이미지 확대 팔공산. 서울신문DB 서울신문 DB

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대구 팔공산에서 60대 등산객 부부가 추락해 남편이 숨지고 아내가 다쳤다.30일 대구소방안전본부 등에 따르면 전날 오후 3시 48분쯤 대구 동구 팔공산 동봉 정상 인근에서 “사람이 추락한 것 같다”는 신고가 접수됐다.신고를 받고 현장에 출동한 119 구조대는 수색 끝에 동봉 정상 인근 등산로에서 20m 떨어진 곳에서 60대 여성 A씨를 구조했다. 당시 A씨는 탈진 증세를 보여 인근 병원으로 옮겨졌다.이후 추가 수색을 벌인 구조대는 절벽 아래에서 심정지 상태인 A씨의 남편 B(60대)씨를 발견했다. A씨는 인근 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 사망 판정을 받았다.경찰과 소방 당국은 이들 부부가 하산 중 발을 헛디뎌 실족한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.대구 민경석 기자