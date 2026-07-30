경찰, 인천 석남동 물류센터 화재 강제수사…쿠팡 사무실 압수수색

세줄 요약 경찰, 쿠팡 물류센터 화재 강제수사 착수

쿠팡 사무실 압수수색, CCTV 원본 확보 방침

소방 109시간 진화, 인명피해는 최소화

이미지 확대 인천 쿠팡 물류센터, 합동 감식 진행. 연합뉴스

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경찰이 물류센터 화재가 발생한 쿠팡을 상대로 강제 수사에 착수했다.30일 경찰에 따르면 인천경찰청 ‘쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’은 이날 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 인근 쿠팡 사무실에서 압수수색을 진행했다.경찰은 이번 압수수색에서 화재 당시 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 원본 등을 확보할 것으로 보인다. 이를 통해 화재와 관련한 혐의를 입증할 방침이다.이번 화재는 지난 18일 오전 6시 54분 쿠팡 32물류센터 6층 3단 랙(선반)에서 보관 중이던 적재 물품에서 시작한 것으로 추정된다.소방 당국은 국가소방동원령을 발령하고 진화 작업을 벌여 화재 발생 109시간 40분 만인 지난 22일 오후 8시 35분 완전히 불을 껐다. 이 불로 소방관 2명이 연기 흡입과 탈진으로 치료를 받았으며 물류센터 직원들은 모두 자력 대피해 추가 인명 피해는 발생하지 않았다.강남주 기자