‘7말8초’ 달구는 강원…축제로 무더위 싹

속초·양양 해변 페스티벌

영월 뗏목·홍천 맥주축제

이미지 확대 강원 속초 썸머 페스티벌이 31일부터 다음 달 2일까지 속초해변에서 열린다. 사진은 속초해변. 속초시 제공

이미지 확대 강원 영월 동강 뗏목축제가 31일부터 다음 달 2일까지 동강 둔치 일원에서 개최된다. 사진은 지난해 축제 모습. 영월군 제공

이미지 확대 강원 홍천강 별빛음악 맥주축제는 다음 달 5~9일 토리숲에서 개최된다. 사진은 지난해 축제 모습. 홍천군 제공

세줄 요약 강원 곳곳, 7말8초 여름축제 집중 개최

속초·화천·영월·양양·홍천, 테마 다양

물놀이·공연·체험으로 피서객 유치

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여름휴가 극성수기인 ‘7말8초’(7월 말부터 8월 초) 강원 곳곳에서 다양한 테마의 축제가 이어져 바캉스족의 발길을 잡는다.속초시는 오는 31일 속초해변에서 썸머 페스티벌을 개막한다고 30일 밝혔다. 페스티벌은 다음 달 2일까지 물총 서바이벌과 레트로 게임대회, 댄스 공연 등으로 꾸며진다. 페스티벌 기간을 포함한 다음 달 12일까지 속초해변은 야간에도 운영돼 오후 9시까지 수영을 즐길 수 있다.31일에는 화천 토마토축제도 문을 연다. 다음 달 9일까지 사내체육공원에서 공연, 체험, 전시 등으로 진행된다. 축제의 백미인 황금반지를 찾아라에는 총 36돈의 금반지와 파지 토마토 44t이 투입된다.영월의 대표 축제 중 하나인 동강 뗏목축제는 31일부터 다음 달 2일까지 동강 둔치 일원에서 열린다. ‘멈추지 않는 물길, 꺾이지 않는 청춘’을 주제로 한 올해 축제는 뗏목 만들기, 수상 레저, 견지낚시, 맨손 메기잡기 등의 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 에일리와 쿨, 다이나믹듀오, 노브레인 등이 무대에 오르는 공연도 이어진다.다음 달 1일 양양 하조대해변에서는 레크리에이션과 DJ 클럽 타임, 공연 등으로 구성된 비치페스티벌이 개최된다. 공연에서는 어쿠스틱 가수 나린, 댄스 트로트 가수 비니쌤, DJ 크루너 등이 축제 분위기를 달군다.홍천강 별빛음악 맥주축제는 다음 달 5~9일 토리숲에서 열린다. 올해로 10회째를 맞는 축제에서는 전국 최대 규모의 하이트진로 강원공장에서 생산한 생맥주와 홍천산 수제맥주를 맛볼 수 있다.속초 김정호 기자