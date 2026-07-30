법무법인 지평 ‘서남권센터’ 출범… “지역기업 성장·경쟁력 지원”

세줄 요약 지평, 서남권 첨단산업 지원센터 출범

반도체·AI·재생에너지 법률 지원 강화

지역기업 성장·경쟁력 제고 목표

이미지 확대 앞줄 왼쪽부터 반시계 방향으로 서남권센터의 박상배·강경운 변호사, 사봉관(센터장) 대표변호사, 오준석 고문, 송경훈(부센터장)·김범희·송도영·김이태·김영수·최정규·서동천·서준희·이석재 변호사. 법무법인 지평 제공

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법무법인 지평이 광주·전남·전북 지역의 첨단산업 육성과 지역경제 활성화를 지원하기 위해 ‘서남권센터’를 출범했다고 30일 밝혔다.정부가 최근 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 중심으로 한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’를 추진하면서 서남권에는 반도체 생산시설과 관련 산업 생태계 구축, 새만금 로봇 클러스터 조성 등이 예정돼 있다.서남권센터는 반도체와 AI 데이터센터, 재생에너지 등 대규모 산업 프로젝트에 대한 종합 법률·정책 지원에 나선다. 사업 기획부터 인허가, 투자·금융, 운영, 분쟁 대응까지 전 과정을 지원한다. 서울 본사의 전문 인력과 AI-Infra센터, 기후에너지센터, 공공정책솔루션센터, 지평기술센터의 역량을 연계해 통합 서비스를 제공한다는 계획이다.센터장은 광주지법과 서울중앙지법 부장판사를 지낸 사봉관 대표변호사가 맡고, 부센터장은 기후·에너지·환경 분야 전문가인 송경훈 변호사가 담당한다.사 대표변호사는 “서남권에서 추진되는 첨단산업 프로젝트를 초기 단계부터 체계적으로 지원하고, 지역 기업의 성장과 경쟁력 강화를 위한 장기적 파트너 역할을 하겠다”고 말했다.김태곤 리포터