사회 [포토] ‘폭염 대응’ 살수차 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/29/20260729800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-29 15:42 입력 2026-07-29 15:34 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 폭염 대응 살수차폭염 특보가 연일 발효되고 있는 29일 전남광주통합특별시 서구 치평동에서 구청 안전총괄과 관계자들이 살수차를 이용해 달궈진 도로에 물을 뿌리고 있다. 2026.7.29 연합뉴스 이미지 확대 폭염 씻는 샤워폭염이 계속된 29일 오후 대구 달서구 대덕승마장에서 마필관리사가 더위에 지친 말에게 시원한 물을 뿌려주고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 눈 내린 듯 하얗게 변한 소나무 숲경남 밀양에 폭염중대경보가 발효되고 가뭄이 이어진 29일 무안면의 한 야산에서 이른바 ‘소나무 에이즈’로 불리는 소나무재선충병 피해목이 말라가고 있다. 연일 이어지는 폭염과 가뭄으로 소나무 생육이 약해진 데다 소나무재선충병을 옮기는 솔수염하늘소와 북방수염하늘소 등 매개충의 개체수 증가와 서식지 확대가 우려되면서 재선충병 피해 확산 가능성도 커지고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 평일에도 북적이는 해변본격적인 여름 피서철이 시작된 29일 강원 속초 해수욕장 일원이 피서객들로 북적이고 있다. 2026.7.29 연합뉴스 이미지 확대 대형 실링팬으로 더위 식히는 소연일 무더위가 지속되면서 전국 대부분의 지역에 폭염특보가 내려진 29일 경기 화성시 만세구의 한 축사에서 젖소들이 대형 실링팬과 선풍기, 쿨링포그 시설로 더위를 식히고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 폭염에 붐비는 수영장전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 무더운 날씨를 보인 29일 서울 광진구 뚝섬 한강공원 수영장을 찾은 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.7.29 뉴스1 이미지 확대 폭우와 폭염으로 채소가격 상승장마가 지나고 폭염의 날씨가 계속되면서 상추 등 잎채소 가격이 빠르게 인상되고 있는 29일 서울 시내의 한 대형마트에 채소가 진열돼 있다. 또한 중동전쟁의 여파로 원재료와 포장재, 유류비 등 생산 비용까지 증가하면서 소비자들의 물가 부담도 커지고 있다. 2026.7.29 연합뉴스 폭염 특보가 연일 발효되고 있는 29일 전남광주통합특별시 서구 치평동에서 구청 안전총괄과 관계자들이 살수차를 이용해 달궈진 도로에 물을 뿌리고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 광주시에서 도로에 물을 뿌리는 이유는 무엇인가? 폭염으로 달궈진 도로 때문 일반적인 청소를 위해