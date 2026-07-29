부산 29일 기온 38.8도 ‘122년 만의 최고’…양산은 40.3도

세줄 요약 부산 대청동 38.8도, 122년 만의 최고 기록

양산 40.3도·김해 38.6도, 경남도 폭염 확산

부산 서부·중부에 30일 폭염중대경보 발효

이미지 확대 무더위가 이어진 29일 오전 서울 중구 세종대로 사거리에서 시민들이 양산을 쓰거나 손으로 햇볕을 가리며 걷고있다. 뉴시스

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29일 낮 부산 기온이 38.8도까지 치솟으며 부산에서 근대 기상관측이 시작된 이래 122년 만에 가장 높은 기온을 기록했다.기상청에 따르면 이날 오후 2시 56분쯤 부산 대표 관측 지점인 중구 대청동 관측소에서 기온이 38.8도로 기록됐다.이는 1904년 4월 9일 부산에서 기상관측을 시작한 이후 역대 최고 기온이다. 종전 최고 기록인 2016년 8월 14일의 37.3도보다 1.5도 높았다.북구 관측 지점의 경우 오후 3시 48분쯤 기온이 39.2도까지 올랐다.대한해협에 접한 부산은 한낮 기온이 내륙보다 늦게 오르지만, 북태평양고기압과 티베트고기압이 우리나라를 덮은 이중 고기압에 따라 최고 기온이 경신됐다.이날 경남 양산은 오후 3시 34분쯤 기온이 40.3도까지 올랐다. 지난 26일 양산 기온이 39.3도까지 오르면서 최고 기온을 기록했는데, 사흘 만에 다시 넘어선 것이다.부산과 인접한 경남 김해 기온도 이날 38.6도까지 올랐다. 2008년 2월 관측을 시작한 이래 두 번째로 높은 기온이다. 김해 최고 기온은 2013년 8월 10일 관측된 39.2도다.부산 서부와 중부 지역은 30일 오전 11시를 기해 폭염중대경보가 발효된다. 폭염중대경보는 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 지속되는 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고 기온이 39도 이상일 때 발효된다.경남도 김해·양산·밀양·창녕·의령에 폭염중대경보가 발효된 상태이며, 30일 오전 11시부터 창원에도 발효된다.부산 정철욱 기자