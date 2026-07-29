부산시 ‘에이지테크 기반 지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼’ 구축 착수

세줄 요약
- 부산시, 에이지테크 건강돌봄 플랫폼 착수
- 복지관 10곳에 건강관리 거점 구축 계획
- 예방 중심 모델 표준화와 데이터 활용 추진
부산시는 29일 ‘에이지테크 기반 지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼 보급 사업’ 착수보고회를 갖고 본격적인 사업 추진에 나섰다.
이번 사업은 국비와 시비 100억원을 들여 노인복지관과 종합사회복지관 등 지역 거점 역할이 가능한 10곳에 에이지테크 기반 건강관리 서비스 거점을 구축하는 사업이다.
시는 개금종합사회복지관(부산진구)과 몰운대종합사회복지관(사하구)을 1차 구축 대상으로 선정, 10~11월 장비 보급과 공간 조성을 완료하고 12월 개소를 목표로 사업을 추진한다.
두 기관은 향후 사업 10곳 확대를 위한 표준 모델 실증 거점 역할을 수행한다.
시는 복지·헬스케어 장비 보급을 넘어 측정(평가), 중재, 재측정(평가), 데이터 자산화로 이어지는 예방 중심 건강관리 운영 모델을 표준화하는 데 중점을 두고 있다.
사업 과정에서 축적되는 건강 데이터는 연구, 정책 수립, 공공서비스 개선 등 공공 목적에 한해 단계적으로 활용할 방침이다.
부산 신정훈 기자
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