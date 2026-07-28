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[포토] ‘무더위에 동굴로 피서 왔어요’

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수정 2026-07-28 14:25
입력 2026-07-28 14:25
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전국적으로 폭염이 이어진 28일 시민들이 무더위를 피해 시원한 피서지를 찾았다.



경기도 광명시 가학동에 위치한 광명동굴에는 연일 이어지는 찜통더위를 식히려는 시민들의 발길이 이어졌다. 동굴 내부는 한여름에도 서늘한 온도를 유지해 가족 단위 방문객과 관광객들에게 도심 속 피서지로 인기를 끌고 있다.

온라인뉴스부
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