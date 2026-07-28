사회 [포토] ‘무더위에 동굴로 피서 왔어요’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/28/20260728800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-28 14:25 입력 2026-07-28 14:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어지고 있는 28일 경기도 광명시 가학동 광명동굴을 찾은 시민들이 시원한 동굴에서 더위를 식히고 있다. 2026.7.28 연합뉴스 전국적으로 폭염이 이어진 28일 시민들이 무더위를 피해 시원한 피서지를 찾았다. 경기도 광명시 가학동에 위치한 광명동굴에는 연일 이어지는 찜통더위를 식히려는 시민들의 발길이 이어졌다. 동굴 내부는 한여름에도 서늘한 온도를 유지해 가족 단위 방문객과 관광객들에게 도심 속 피서지로 인기를 끌고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 광명동굴이 피서지로 인기를 끄는 이유는? 서늘한 온도 유지 다양한 편의시설