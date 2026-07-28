한양대 ERICA, 카카오와 손잡고 안산시 현안 해결 나서

이미지 확대 지난 24일 카카오 데이터센터 안산에서 열린 ‘카카오 안산 임팩트 챌린지 with ERICA IC-PBL’ 캠프 수료식에서 참여 학생과 관계자들이 단체사진을 찍고 있다. 한양대 제공

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한양대학교 ERICA가 지난 21일부터 24일까지 카카오 데이터센터 안산에서 ‘카카오 안산 임팩트 챌린지 with ERICA IC-PBL’ 캠프를 운영했다고 28일 밝혔다.한양대 ERICA IC-PBL교수학습센터가 주관하고 카카오, 안산시가 협력한 이번 캠프는 지역사회 문제를 발굴하고 해결 방안을 모색하는 산학협력 프로그램이다. 산업연계 문제해결학습(IC-PBL)과 디자인씽킹을 접목해 학생들이 지역 현안을 분석하고 실질적인 해결책을 제안하도록 지원한다.올해는 운영 기간을 기존 2박 3일에서 3박 4일로 확대했다. 참가 학생들은 안산시 공무원 인터뷰와 현장 탐색을 통해 지역 문제를 심층적으로 분석하고 해결 아이디어를 구체화했다. 서류와 면접을 거쳐 선발된 재학생 40명은 10개 팀으로 나뉘어 다문화 아동 교육, 청년 유출, 노년층 소득 공백, 외국인 유학생 지원, 안산 관광 활성화 등 지역 현안을 주제로 프로젝트를 수행했다.이재승 카카오 성과리더는 “지역사회 문제 해결과 미래 인재 양성을 위한 의미 있는 산학협력 모델”이라며 “청년들이 실무형 인재로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.김태곤 리포터