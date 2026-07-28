경남경찰청-해쉬커피, 피싱 신고 전화 ‘1394’ 홍보 맞손

카페 매장 활용한 생활 속 예방 홍보

이미지 확대 경남경찰청은 프랜차이즈 카페 ‘해쉬커피’와 손잡고 피싱범죄 대응 신고 전화 ‘1394’ 알리기에 나섰다. 2026.7.28. 경남경찰청 제공

세줄 요약 경남경찰청, 해쉬커피와 1394 홍보 협업

카페 매체 4종 활용한 생활밀착형 예방

피싱 유형·예방법·신고번호 안내 강화

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보이스피싱(전화금융사기) 범죄가 갈수록 지능화되며 일상 속 경각심의 중요성이 커지는 가운데 경찰이 시민과 가장 가까운 공간인 카페를 통해 예방 홍보에 나섰다. 생활 밀착형 홍보로 피해를 줄이겠다는 취지다.경남경찰청은 프랜차이즈 카페 ‘해쉬커피’와 손잡고 피싱 범죄 대응 신고 전화 ‘1394’ 알리기에 나섰다고 28일 밝혔다.‘1394’는 기존 전기통신금융사기 신고 대응센터 번호(1566-1188) 접근성이 다소 낮다는 지적에 따라 긴급 상황에서도 보다 쉽게 이용할 수 있도록 개편한 신고·상담 전화다.이번에 제작한 보이스피싱 예방 홍보물은 컵홀더와 매장 내 홍보 스크린, 신메뉴 게시대, 티슈 등 총 4종이다.홍보물에는 피싱 범죄의 주요 유형과 예방법, 신고 전화 ‘1394’ 의미 등을 담았다.매장을 찾는 고객들은 자연스럽게 범죄 예방 정보를 접할 수 있다.손보영 해쉬커피 대표는 “이번 협업을 통해 피싱 범죄 피해가 조금이나마 줄어들길 바란다”며 “전국 매장에서 같은 홍보물이 활용되는 만큼 ‘1394’ 인지도 향상에도 도움이 됐으면 한다”고 말했다.창원 이창언 기자