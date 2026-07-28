포항 구룡포 보릿돌교 무너져…전망대 방문객 17명 무사 구조

세줄 요약 포항 구룡포 보릿돌교 붕괴, 통행 금지 상태

전망대 방문객 17명 해상보트로 무사 구조

시청·해경·경찰 현장 출동, 공동 대응

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경북 포항의 한 교량이 무너져 당국이 확인에 나섰다.포항시 등에 따르면 28일 오후 1시 15분쯤 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교가 무너졌다.보릿돌교는 해상 위 보릿돌과 육지를 잇는 170m 길이 보행교로 현재 안전상 문제로 통행이 금지된 상태다.신고를 받고 출동한 당국은 보릿돌교 전망대에 있던 17명을 해상보트로 구조했다. 현재 시청 및 해경, 경찰 등 유관기관이 출동해 공동 대응에 나섰다.현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.포항 김형엽 기자