맥도날드서 맛보는 ‘홍천강 수라쌀’…신메뉴 출시

세줄 요약
- 홍천강 수라쌀 활용 쌀 칩 출시
- 맥도날드 한국의 맛 첫 상시 메뉴
- 지역 농산물 판로 확대 기대
강원 홍천강 수라쌀로 만든 스낵이 세계적인 패스트푸드 체인인 맥도날드에서 판매된다.
홍천군은 지난 27일 한국맥도날드와 지역·기업 상생 협약을 맺었다고 28일 밝혔다. 협약에 따라 한국맥도날드는 홍천강 수라쌀로 개발한 ‘홍천 우리 쌀 칩’을 선보였다. 한국맥도날드가 지역 상생 프로젝트 ‘한국의 맛(Taste of Korea)’을 통해 내놓은 최초의 상시 판매 메뉴다. 쌀 칩에 들어가는 원료는 홍천 곡산 영농조합법인이 건조, 도정, 선별해 공급한다.
백미와 현미를 섞어 고소하고, 식감이 바삭한 쌀 칩은 이미 지난 23일부터 전국 맥도날드 매장에서 판매되고 있다. 버거 세트와 해피밀, 맥모닝 세트의 사이드 메뉴로 구입할 수 있다.
군은 이번 협약을 계기로 대기업과의 협업을 늘려 홍천산 농산물의 판로를 확대할 방침이다.
신영재 군수는 “앞으로도 대기업과의 상생 모델을 지속 발굴해 지역 농가의 소득을 증대하며 지역 경제를 활성화하겠다”고 말했다.
김정호 기자
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