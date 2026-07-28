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맥도날드서 맛보는 ‘홍천강 수라쌀’…신메뉴 출시

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김정호 기자
김정호 기자
수정 2026-07-28 12:50
입력 2026-07-28 12:50
세줄 요약
  • 홍천강 수라쌀 활용 쌀 칩 출시
  • 맥도날드 한국의 맛 첫 상시 메뉴
  • 지역 농산물 판로 확대 기대
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행정안전부, 강원 홍천군, 충북 충주시, 경남 진주시·창녕군과 한국맥도날드는 27일 정부서울청사에서 ‘지역-기업 상생 협약’을 체결했다. 홍천군 제공
행정안전부, 강원 홍천군, 충북 충주시, 경남 진주시·창녕군과 한국맥도날드는 27일 정부서울청사에서 ‘지역-기업 상생 협약’을 체결했다. 홍천군 제공


강원 홍천강 수라쌀로 만든 스낵이 세계적인 패스트푸드 체인인 맥도날드에서 판매된다.

홍천군은 지난 27일 한국맥도날드와 지역·기업 상생 협약을 맺었다고 28일 밝혔다. 협약에 따라 한국맥도날드는 홍천강 수라쌀로 개발한 ‘홍천 우리 쌀 칩’을 선보였다. 한국맥도날드가 지역 상생 프로젝트 ‘한국의 맛(Taste of Korea)’을 통해 내놓은 최초의 상시 판매 메뉴다. 쌀 칩에 들어가는 원료는 홍천 곡산 영농조합법인이 건조, 도정, 선별해 공급한다.

백미와 현미를 섞어 고소하고, 식감이 바삭한 쌀 칩은 이미 지난 23일부터 전국 맥도날드 매장에서 판매되고 있다. 버거 세트와 해피밀, 맥모닝 세트의 사이드 메뉴로 구입할 수 있다.

군은 이번 협약을 계기로 대기업과의 협업을 늘려 홍천산 농산물의 판로를 확대할 방침이다.



신영재 군수는 “앞으로도 대기업과의 상생 모델을 지속 발굴해 지역 농가의 소득을 증대하며 지역 경제를 활성화하겠다”고 말했다.

김정호 기자
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