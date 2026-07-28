“금반지 36돈 찾으면 임자”…화천 토마토축제 31일 개막

6개 테마존 즐길거리 가득
강원 화천 대표 여름축제인 토마토축제가 오는 31일 개막한다.
올해로 22회째를 맞는 토마토축제는 이날부터 다음 달 9일까지 사내면 사창리 사내체육공원에서 열린다.
예년과 비교하면 축제 기간이 3일에서 10일로 대폭 늘었고, 장소도 사창리 문화마을에서 체육공원으로 옮겼다.
군 관계자는 “축제 기간이 늘어 더 많은 관광객이 찾을 수 있고, 축제장 이전으로 고질적인 주차난도 줄어들 것으로 기대한다”라며 “체육공원 인근에 계곡이 있어 여름 휴양형 축제로 변모할 것”이라고 설명했다.
축제장은 공연, 이벤트, 물놀이, 체험, 마켓홍보, 밀리터리 등 6개 테마존으로 꾸며진다.
공연존에서는 군악대를 비롯한 지역 예술인, 연예인들의 공연이 펼쳐지고, 이벤트존에서는 토마토풀장에서 금반지를 찾는 ‘황금반지를 찾아라’와 레크리에이션이 진행된다. 황금반지를 찾아라에는 총 36돈의 금반지와 파지 토마토 44t이 투입된다.
물놀이존에는 수영장, 물난장 파티, 물총 놀이터가 차려지고, 체험존에서는 풍선아트와 토마토 페이스 페인팅, 119 안전체험, 양떼 목장 체험을 즐길 수 있다.
마켓홍보존에는 농특산물 판매장과 오뚜기 홍보관, 푸드코너가 마련되고, 밀리터리존에서는 대형 군장비 전시와 사격체험 프로그램이 운영된다.
김세환 군수는 “축제장을 찾으면 신나는 공연과 음악으로 무더위와 스트레스를 날려버릴 수 있다”며 “공연뿐 아니라 다양한 체험행사도 준비하고 있다”고 말했다.
화천 김정호 기자
세줄 요약
- 화천 토마토축제 31일 개막, 10일간 진행
- 사내체육공원 이전, 주차난 완화 기대
- 금반지 36돈 걸린 이벤트와 물놀이 운영
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